D-day voor Wout van Aert: “Het verandert hier elke minuut”

Zo anoniem als mogelijk maakte Wout van Aert gisteren kennis met het WK-parcours in het Luxemburgse Bieles. Tussen de twee vrouwenraces in, diep verstopt achter de kledij van het nationale team, maalde de uittredende wereldkampioen enkele rondjes over het spectaculaire parcours.

Opperste concentratie bij Wout van Aert: in het gezelschap van boezemvriend Tim Merlier legde de Kempenaar vier rondjes af, goed voor een eerste kennismaking. De wereldkampioen haastte zich na afloop van zijn oefengalop meteen naar zijn camper waar vader Henk stond te wachten. “Het parcours is nog aan het ontdooien”, deelde Van Aert zijn eerste indrukken mee. “Of het beter is voor mij? Dat zullen we morgen zien. Pas om drie uur, bij de start van de wedstrijd, zullen we weten hoe het parcours erbij ligt. Momenteel verandert de omloop elke minuut. Zelfs nu, tussen mijn eerste en mijn laatste ronde, is het parcours veranderd. Het valt op dat de weersomstandigheden de voorbije jaren altijd een rol hebben gespeeld op het wereldkampioenschap.”

Van Aert had zaterdagochtend ook de wedstrijd van de juniores gezien. “Zij reden over een heel ander parcours dan hetgene wat wij zonet onder de wielen kregen. Toen lag het nog echt gevaarlijk. Maar dat is nu alweer helemaal anders. Ik vind het een mooie omloop met een opeenvolging aan hindernissen”

Het dooien zou in de kaart van Van Aert moeten spelen, klinkt het her en der. “Ik rij liever op een gladde omloop met wat modder dan op zuiver ijs. In die zin is het parcours inderdaad de voorbije uren iets meer in mijn voordeel veranderd. Toch hebben we alles goed moeten bekijken. Bij mijn laatste passage op de schuine kant heb ik nog overleg gepleegd met ploegleider Niels Albert en Jan Verstraeten.”

Van Aert was niet de enige die rondjes draaide over het parcours: lees hier de impressies van Tom Meeusen, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Gianni Vermeersch!