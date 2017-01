Stoel van Jankovic bij Standard wankelt: “Je moet niet wenen”

Play-off 1 is een must voor Standard: “Zolang het mathematisch mogelijk is, zullen we ervoor vechten”, zegt coach Jankovic. Foto: Photonews

De stoel van Standard-trainer Aleksandar Jankovic begint stilaan toch te wankelen. Al weet de Serviër zich gesteund door het Luikse bestuur.

Jankovic: “Tuurlijk voel ik druk, maar zonder kan ik niet leven. Een overwinning kan de negatieve spiraal doorbreken en vertrouwen opbouwen. Ik heb al moeilijke moment gekend in mijn carrière, veel moeilijker dan wat ik nu meemaak. Je moet dan niet gaan wenen, maar juist kalm blijven en je focussen op de volgende match.”

Jankovic wil ook niet gezegd hebben dat de Clasico van zondag cruciaal is in de strijd om Play-off 1. “Er zijn nog 21 punten te verdienen en we bevinden ons op vier punten van de eerste zes. Oké, er staan drie ploegen tussen, maar zij moeten ook nog topmatchen spelen. Vorig seizoen stond Standard op speeldag 29 in de top zes, maar aan het einde van de rit niet. Zolang het mathematisch mogelijk is, zullen we ervoor vechten”, aldus de Luikse hoofdtrainer.

Raman: “Het kan nog”

“Het kan nog, maar het zal moeilijk worden”, weet Benito Raman (22). “We moeten echt punten gaan pakken of anders belanden we voor het tweede jaar op rij buiten Play-off 1. Terwijl we wel echt een ploeg ervoor hebben, ook al zijn onze matchen er niet altijd naar. We hebben geluk dat de onze concurrenten ook punten laten liggen. Ach, laten we niet te veel rekenen en beginnen met punten te pakken op Anderlecht. Waarom zouden we daar niet kunnen winnen?”, aldus de buitenspeler van de Rouches.