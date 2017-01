Steven Defour: “Wil carrière afsluiten bij de club waar het allemaal begon”

Steven Defour houdt van het leven in Engeland. Bij zijn ploeg Burnley is hij dan wel geen vaste waarde, toch speelt hij bijna elke match als invaller. “Ik hoop verder te doen zoals ik nu bezig ben”, laat Defour weten aan VTM. “Fysiek ben ik alvast volledig fit.” Defour keek ook al even vooruit. “Ik wil zolang mogelijk voetballen, maar wil de cirkel volmaken bij de club waar het voor mij allemaal begon”, aldus Defour.

Die club, dat is natuurlijk KV Mechelen. Steven Defour speelde nooit in het eerste elftal van KV Mechelen, maar doorliep er de jeugdreeksen. In 2004 maakte hij als 16-jarige de overstap naar Racing Genk.