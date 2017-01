Concurrent Casteels gaat gruwelijk in de fout en luidt nederlaag in

Wolfsburg ging zaterdag in eigen huis onderuit tegen Augsburg, met 1-2. Nochtans was de partij uitstekend begonnen met een vroeg doelpunt van Mario Gomez. Doelman en aanvoerder Diego Benaglio zorgde er echter hoogstpersoonlijk voor dat de stand halfweg de eerste helft gelijk stond.

Toegegeven, de terugspeelbal is niet perfect. De balbehandeling van de concurrent van Koen Casteels was echter dramatisch. Met een fosceu trapt hij de bal tegen Altintop aan. Benaglio wil met een duik een doelpunt voorkomen, maar de bal botst op de lat terug naar de Augsburg-speler. Die heeft maar binnen te leggen in een leeg doel, want de Zwitserse doelman lag al uitgeteld in de netten.