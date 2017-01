Lyon onderuit tegen Lille na monumentale misser Valbuena

How could Mathieu Valbuena miss that?! #OLLOSC #Ligue1 pic.twitter.com/FmkeqVbCwk

Mathieu Valbuena zal niet goed slapen vannacht. De kleine middenvelder ging met zijn Lyon onderuit tegen Lille OSC, dat nochtans een zwak seizoen draait. Valbuena kreeg bij een 0-1 achterstand een uitgelezen kans om de gelijkmaker binnen te duwen. Het doel was leeg, de bal kwam perfect. Maar een seconde later trilden niet de netten, wel de lat. De Fransman was erin geslaagd de bal van dichtbij op de dwarsligger te knallen. Lille won de partij uiteindelijk met 1-2.

Nantes speelt gelijk

Nantes heeft zaterdagavond met 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Rennes op de 22e speeldag van de Franse Ligue 1. Een doelpunt van Jules Iloki op slag van rust leek lang te volstaan voor de belangrijke driepunter in de strijd tegen degradatie, maar Rennes maakte in de slotfase nog gelijk via Joris Gnagnon. Aanvoerder Guillaume Gillet stond bij Nantes de volledige wedstrijd tussen de lijnen.

Toen Sergio Conceição begin december het roer overnam bij Nantes, verkeerde de club in acuut degradatiegevaar. Onder de Portugese ex-speler van Standard zette Nantes echter een knappe reeks neer in de competitie van twaalf op vijftien, enkel de wedstrijd tegen regerend landskampioen Paris Saint-Germain ging met 0-2 verloren. Op bezoek bij Rennes ging Nantes verder op het goede elan. Beide ploegen leken te gaan rusten met een 0-0 tussenstand, tot Jules Iloki de bal in twee pogingen tegen de netten kreeg voor Nantes (45’). In de tweede helft bleef goed voetbal achterwege en leek Nantes makkelijk stand houden om zo de belangrijke driepunter binnen te halen. Tot een verre vrije trap van Rennes-doelman Benoît Costil via het hoofd van Joris Gnagnon in doel belandde (87’). Nantes staat nu op de twaalfde plaats met 26 punten. Alles staat wel zeer kort bij elkaar in Frankrijk, want Nantes telt maar vier punten voorsprong op Caen, dat als achttiende barrageduels zal moeten spelen om degradatie naar de Ligue 2 te voorkomen.