Eredame Miss België strijdt om kroontje Miss Universe

Ex-Miss België Lenty Frans kroonde zich onlangs met een zesde plaats bij Miss World nog tot het mooiste meisje van Europa, vanavond weten we of haar eerste eredame het ook zo goed doet op Miss Universe.

De 19-jarige Stephanie Geldhof werd vorig jaar tweede in de missverkiezing en mag daarom ons land verdedigen op de tegenhanger van Miss World. Geldhof neemt het op de Filipijnen op tegen 85 concurrentes en is een van de jongste deelneemsters. Bij de bookmakers scoort ze alvast niet slecht, zelf mikt Geldhof op een plaats in de top twaalf. Miss Universe wordt in de nacht van zondag op maandag, om 1 uur Belgische tijd, uitgezonden op Fox.