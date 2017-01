Stromae zegt de muziek (voor een paar maanden) vaarwel om zich te focussen op iets anders

Stromae (31) zegt de komende maanden de muziek vaarwel en wil zich focussen op zijn modelabel Mosaert. Dat zegt de Alors On Danse-zanger in Le Soir.

Volgens Paul Van Haver, zoals Stromae echt heet, is het na enkele hectische en slopende jaren tijd voor vakantie. Daarna gaat alle aandacht naar Mosaert, dat Van Haver samen met zijn vrouw Coralie oprichtte. “We willen vooral zelf kiezen wat we doen”, zegt hij. “Er is geen uitgestippeld carrièreplan, maar we willen met Mosaert wel een boodschap uitdragen. In Europa wordt zo’n keuze vaak gezien als rebels, maar in de VS is het de normaalste zaak van de wereld om je eigen ding te doen. Er is geen taboe, we zien wel waar we uitkomen.”

De muziekcarrière van Stromae staat al een tijdje op een laag pitje. Zijn laatste optreden dateert al van eind 2015, zijn laatste single bracht hij een jaar daarvoor uit.