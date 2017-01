Dedecker maakt zich op voor politieke comeback

Jean-Marie Dedecker (64) vierde gisteravond het tienjarige bestaan van zijn politieke partij Lijst Dedecker, en herlanceerde die tegelijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In tientallen gemeenten gaat hij lijsten indienen, zegt hij, onder eigen naam of als Dorpspartij of Gemeentebelangen. “Nogal wat rechtse kiezers zijn ontgoocheld in de betutteling door sommige N-VA-ministers.”

Er waren zo’n 300 gasten gisteravond in Zaal Walrave in Oostende, om de tiende verjaardag van Lijst Dedecker te vieren. Onder wie Peter Reekmans, uittredend burgemeester van Glabbeek die opnieuw opkomt met zijn Dorpspartij met de steun van Lijst Dedecker.

Ook Dedecker maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. “Wij gaan in tientallen Vlaamse gemeenten lijsten indienen. Vaak met nieuwe mensen, zoals in Brasschaat, Oud-Turnhout, Kortrijk en Gent.” Of Dedecker zal opkomen bij de parlementsverkiezingen in 2019, wist hij gisteren nog niet. “Ik zal dan 67 zijn, en dat begint te wegen. De politiek heeft mij ook al een gezin gekost.”

Vaudeville

Van zijn oude getrouwen blijft dus Peter Reekmans over, en ook Boudewijn Bouckaert. Andere LDD’ers hebben de overstap naar andere partijen gemaakt, of zijn uit de politiek gestapt, zoals judoka Ulla Werbrouck. Zijn vroegere medestander Ivan Sabbe spreekt van een politieke comeback, al is nog lang niet zeker of dat aan de zijde van Dedecker zal gebeuren.

De voormalige judocoach zélf heeft geen parlementszetel meer, maar is wel nog actief in de gemeenteraad van Middelkerke. Hij heeft er 7 van de 25 zetels, en verwacht nog te kunnen groeien. Ook door de vaudeville rond het nieuwe casino. Als vanouds schuwt Dedecker de grote woorden niet: “Wie weigert nu zo’n project aan iemand die 46,2 miljoen euro meer biedt?”

Gelijkenis met Trump

Dedecker zegt dat zijn populariteit weer aan het stijgen is. “Ik word weer veel gevraagd om te komen spreken. Men wil weer mensen met een mening horen.” Volgens Dedecker heeft zijn ideeëngoed weer de wind in de zeilen omdat minstens een deel van zijn achterban ontgoocheld is in N-VA. “Niet in mensen als Jan Jambon en Theo Francken, wel in staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs die de bloemenmeisjes na wielerwedstrijden weg wil, of Ben Weyts met zijn snelheidsbeperking tot 70 per uur.” Het autothema blijft belangrijk voor Dedecker die ooit tegen snelheidsbeperkingen op de autoweg pleitte. En dan is er ook nog het klassiek belastingthema. “Wij hebben nog steeds een overheidsbeslag van 54 procent”, beklemtoont Dedecker.

Hij herkent zich deels in de Amerikaanse president Donald Trump. “Ook hij is recht voor z’n raap, en spreekt uit wat leeft in de onderbuik van de samenleving.”