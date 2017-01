Chaos is compleet in de VS: rechter gaat in tegen nieuwe maatregelen van president Trump

De mensen die sinds vrijdag gearresteerd werden in het kader van het decreet van de Amerikaanse president Trump, mogen niet uitgewezen worden. Dat heeft een Amerikaanse federale rechter zaterdagavond beslist, die daarmee deels gehoor gaf aan de ngo’s die het decreet aanvochten.

Ann Donnelly, de federale rechter in Brooklyn, willigde het verzoek van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU in voor het hele land. Die had een verbod op uitzettingen gevraagd voor de inwoners van de zeven moslimlanden uit het decreet met geldige papieren. Het gaat dan om burgers uit Iran, Irak, Jemen, Somalië, Libië, Syrië en Soedan. ACLU voerde aan dat het risico op verwondingen bij hun deportatie te groot is.

“Dit toont aan dat president Trump wetten en decreten aanneemt die ongrondwettelijk en illegaal zijn. De rechtbanken zijn er om de rechten van iedereen te verdedigen”, zo reageerde ACLU-directeur Anthony Romero op de uitspraak.

“De zaak is verre van afgelopen, in februari vindt nog een nieuwe hoorzitting plaats”, zei ACLU-advocaat Lee Gelernt. “Het belangrijkste vanavond is dat niemand op het vliegtuig wordt gezet.”

De rechter verplichtte de regering ook om de lijst met alle personen die sinds vrijdagavond vastgehouden werden op de Amerikaanse luchthavens openbaar te maken, voegde de advocaat toe.

Vast op de luchthaven

Enkele minuten na de uitspraak in New York, vaardigde een rechter in de staat Virginia een tijdelijk gerechtelijk bevel uit. Dat verbiedt zeven dagen lang de uitwijzing van mensen met een green card die vastgehouden worden op de Dulles International Airport in Washington D.C., zo berichtte Washington Post.

Sinds de ondertekening van het decreet vrijdagavond, waarmee Trump een inreisverbod invoerde voor inwoners uit de zeven moslimlanden, werden op de Amerikaanse luchthavens tientallen inwoners uit de betrokken landen gearresteerd. De meesten onder hen beschikken over een geldig visum en soms zelfs over een green card.

Naast de klacht van de mensenrechtenverenigingen, vonden er in de luchthavens ook protesten plaats om hun vrijlating te eisen.

“Geen moslimverbod”

De nieuwe beperkingen voor vluchtelingen en reizigers zijn “geen moslimverbod”. Zo verdedigde de Amerikaanse president Donald Trump zaterdagavond zijn nieuwe decreet, dat voor chaos en protest zorgt.

“Het is geen moslimverbod. We waren helemaal voorbereid. Het werkt heel goed”, zei Trump zaterdag aan journalisten op het Witte Huis. “Je ziet het op de luchthavens. Je ziet het overal. Het werkt heel goed en we gaan een heel, heel strikt verbod hebben, en extreem doorlichten, wat we al jaren hadden moeten doen”, aldus Trump.

Vrijdag ondertekende Trump een erg omstreden decreet. Het zorgt ervoor dat het Amerikaanse programma voor vluchtelingenopvang vier maanden wordt geschorst, reizigers uit zeven moslimlanden voor 90 dagen niet toegelatenworden tot de VS, en Syrische vluchtelingen voor onbepaalde tijd niet toegelaten worden.

Het decreet zorgt voor chaos op luchthavens. Binnen de VS werden mensen vastgehouden op luchthavens, en in andere landen werden sommige reizigers geweigerd op vluchten naar de VS.

Op de JFK-luchthaven in New Tork werden twaalf mensen vastgehouden. Een van hen was een Irakees die tijdens de oorlog in Irak voor de VS werkte als tolk. Hij werd 19 uur vastgehouden alvorens hij weer werd vrijgelaten. Hij diende een klacht in tegen Trump en zijn administratie, omdat de aanhouding volgens zijn advocaat onwettelijk was.

Honderden mensen kwamen zaterdag samen op JFK om te protesteren tegen Trumps decreet. Verschillende verenigingen die vluchtelingen en migranten verdedigen hadden hiertoe opgeroepen, net als de American Civil Liberties Union (ACLU). De protestanten wilden duidelijk maken dat vluchtelingen wel welkom zijn in de VS.

Ook in San Francisco, Amsterdam en Cairo werden mensen niet toegelaten. De Egyptische autoriteiten hielden, enkele uren nadat Trump zijn decreet ondertekende, zes Arabieren tegen die naar de VS wilden. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM weigerde zaterdag zeven passagiers naar de VS te vliegen.

Verenigd Koninkrijk en Canada niet akkoord

Groot-Brittannië gaat “niet akkoord” met de opschorting door de Amerikanen van hun vluchtelingenprogramma en hun inreisverbod voor zeven moslimlanden. Dat liet Downing Street zaterdag weten in een verklaring.

“Het migratiebeleid in de Verenigde Staten is een zaak van de Amerikaanse regering, net zoals het migratiebeleid van dit land door onze regering moet worden bepaald”, zo begon het. “Maar we zijn het niet eens met dit soort aanpak, en het is niet wat wij gaan doen”, aldus het bureau van de Britse premier Theresa May.

Er werd ook gewaarschuwd dat “Londen protest zal aantekenen bij de Amerikaanse regering”, als er gevolgen zijn voor Britse burgers.

Premier May kreeg veel kritiek over zich heen van Britse parlementsleden, ook uit haar eigen partij, omdat ze het decreet dat de Amerikaanse president Donald Trump vrijdagavond ondertekende niet veroordeelde. Zo weigerde ze hierop commentaar te geven op een persconferentie in Turkije, waar ze zaterdag een ontmoeting had met president Erdogan.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft zaterdag gezegd dat zijn land vluchtelingen “ongeacht hun geloof” zal opvangen, als reactie op het Amerikaanse inreisverbod.

“Aan hen die vluchten voor vervolging, terreur en oorlog, weet dat Canada u zal opvangen ongeacht uw geloof”, zo tweette Trudeau. “Diversiteit is onze kracht #WelkomInCanada”, voegde hij eraan toe. Op iets meer dan een jaar tijd ving Canada zo’n 35.000 Syrische vluchtelingen op. De eerste vluchtelingen werden in december 2015 door de premier persoonlijk verwelkomd op de luchthaven.