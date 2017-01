Onrustwekkende verdwijning: 21-jarige vermist na zware nacht stappen

De Kruisvest in Brugge. Foto: Google Streetview

Brugge - De zoekactie naar een 21-jarige jongeman in Brugge is zondagavond gestaakt. Hij is verdwenen na een avondje stappen, waarbij nogal wat alcohol en drugs werd genuttigd, samen met een vriend.

Het duo ging nog naar de Mayflower gaan en volgde een traject langs de vesten. Een van hen werd zaterdagochtend slapend aangetroffen op het dek van een woonboot, met een black-out.

De andere man werd niet aangetroffen. Vermoedelijk zijn beiden op de woonboot willen klimmen en is de twintiger in het water gesukkeld. De politie startte daarop een zoekactie op aan de Kruisvest. Ook de civiele bescherming en de cel vermiste personen was daarbij aanwezig.

Omdat het te donker werd, werd de zoekactie zondagavond rond 18 uur stopgezet. Maandag wordt er verder gezocht.