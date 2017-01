Van Rossem woest om interview met “onbenullige kloteventjes die zichzelf uitgeven voor journalist”

In een interview met YouTuber Bert De Clercq gaf Jean-Pierre te kennen voor het eind van het jaar euthanasie te willen. De cultfiguur is nu woest over de impact van het interview. In een Facebook-post beschuldigt hij De Clerq ervan afspraken niet nageleefd te hebben en het gesprek zonder zijn toestemming online te hebben gepubliceerd. De Clercq ontkent de aantijgingen formeel.

Jean-Pierre van Rossem is razend vanwege het interview dat YouTuber Bert De Clercq afnam. Tijdens het gesprek blikt van Rossem terug op zijn wilde en exuberante levensloop en stelt dat “voor het einde van het jaar is het genoeg geweest.” Hij zou naar eigen zeggen al euthanasie hebben aangevraagd. Over zijn leven stelt hij: “Ik beschouw het als voltooid, al wat nu nog komt interesseert me niet meer.”

Nu noemt van Rossem De Clercq “geen erger soort dan onbenullige kloteventjes die zichzelf uitgeven voor journalist.” In een razende Facebook-post stelt de econoom nu dat hij enkel inging op het interview “om van zijn gezaag af te zijn”. Naar eigen zeggen dacht hij dat het enkel om een audio-opname zou gaan voor de blog van De Clerq. “Maar toch presteerde hij het om twee camera’s tegelijk voor mijn smoel te zetten.”

“Als hij dan eindelijk begon stelde hij het soort vragen dat zelfs het jongste reportertje van Karrewiet niet zou willen stellen. Voortdurend hengelde hij naar de vrouwen op wie ik ooit verliefd was. Ook om de peperdure wagens waarmee ik ooit reed. Pertinent genodeg (sic.) dat ik me kwaad maakte, dat ik hem zei daarover nooit nog iets te willen zeggen. Wat volgde was zo schabouwelijk dat ik er een punt achter plaatste. Nooit eerder zag ik zo’n knullig onbenullig would-be journalistje voor mijn neus. Alvorens hij mijn huis verliet was de afspraak dat hij mij het geluidsbandje zou opsturen.”

Van Rossem stelt dat De Clerq dat niet gedaan heeft en alludeert in een andere - intussen verwijderde - Facebook-post op een persdelict.

In een korte schriftelijke reactie is De Clercq formeel: “Van Rossem beweert dat hij er zich niet van bewust was dat deze videocast online gebroadcast zou worden. Nochtans blijkt uit onze mailcorrespondentie overduidelijk dat hij daar wel degelijk van op de hoogte was. Ik ontken dus al zijn beschuldigingen”, klink het nog.

