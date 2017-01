Overvaller Kim Kardashian: “We hebben geen wapens gebruikt”

Een hoofdverdachte van de spectaculaire roofoverval op de Amerikaanse celebrity Kim Kardashian in Parijs heeft ontkend haar met een wapen bedreigd te hebben. “We hebben (...) geen wapens gebruikt. Het was een gewone overval”, zei de 60-jarige Aomar Ait Khedache, bijgenaamd “Le Vieux” volgens de krant Le Monde aan de speurders.

Hij bevestigde wel dat Kardashian door een handlanger aan een bed werd vastgebonden. “Ik heb haar vervolgens, op een zachte manier, naar de badkamer gebracht”, zei de beschuldigde in de krant. Tot dusver was er sprake van dat de echtgenote van rapper Kanye West bij de overval in oktober in een Parijs luxehotel met een wapen werd bedreigd.

De Franse politie had 17 verdachten opgepakt, waarvan er tegen negen een gerechtelijke procedure loopt. De tenlasteleggingen gaan van gewapende roofoverval over ongeoorloofd wapenbezit en vrijheidsberoving tot valsheid in geschrifte.

De vermoede daders hadden naar verluidt juwelen ter waarde van negen miljoen euro buitgemaakt. “Le Vieux” verklaarde dat de juwelen werden gesmolten. Een bijzonder waardevolle diamant is in handen van een niet nader genoemde persoon. Die zou schrik hebben om de kostbare steen te verkopen.