Michel Dussuyer stapt op als bondscoach van Ivoorkust na blamage op Afrika Cup

De Fransman Michel Dussuyer is opgestapt als bondscoach van de Ivoriaanse nationale voetbalelf. Dat heeft de Ivoriaanse voetbalbond FIF zondag bevestigd. Hij doet dit na de voor de ‘Oranje Olifanten’ catastrofaal verlopen Africa Cup, waar titelverdediger Ivoorkust de groepsfase niet overleefde.

Les Éléphants eindigden in Gabon met twee punten als derde in groep C, achter groepswinnaar DR Congo en Marokko. De ploeg van Dussuyer bleef tegen Togo (0-0) en Congo (2-2) steken op een gelijkspel en ging in de laatste groepswedstrijd onderuit tegen Marokko (1-0).

Dussuyer was sinds 2015 bondscoach van Ivoorkust, waarmee hij vorig jaar ook de Afrika Cup won. Eerder betekende de Africa Cup ook al het einde van Georges Leekens, hij is niet langer bondscoach van Algerije.