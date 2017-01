Club Brugge domineert eerste helft, maar gaat toch onderuit

Toegegeven, met 2-0 verliezen bij AA Gent is niet leuk. Maar toch onthouden we als Clubfan het positieve: na de eerste helft had het gewoon 0-5 moeten staan. Volgende keer tussen de palen trappen en alles komt goed, jongens.

Op PlaySports kon u de wedstrijd tussen AA Gent en Club Brugge beleven vanuit drie verschillende standpunten. Voor die gelegenheid krijgt u ook op Sportwereld.be drie aparte verslagen: ééntje vanuit het standpunt van de thuissupporter, eentje vanuit het standpunt van de fans van Blauw-Zwart en een ‘gewoon’ verslag.

Ons Clubtje bewees vandaag gewoon opnieuw dat wij voor de beste ploeg van het land zijn. Knap gewoon hoe onze mannen Gent simpel afhielden met dominant voetbal. Akkoord, we hadden daar na een half uurtje de hulp van Butelle voor nodig, maar die was duidelijk héél blij dat hij ook eens iets moest doen, zo hard moest hij lachen. En akkoord, we verloren met 2-0, maar dat was zeker niet verdiend.

Kansen, kansen, kansen

Want Clubtje had kansen, kansen en nog eens kansen! Vossen, alleen voor de pot. Over. Vanaken, voetje van een van die Gentse reservespelers. Vossen en Refaelov, tegen Kalinic, en nog eens, en nog eens. En dan Izquierdo, alweer op Kalinic. Nul-nul toen we onze voorraad pintjes konden gaan pakken, maar we maakten ons geen zorgen.

Toen we eindelijk die pintjes gekregen hadden, bleek dat de match alweer begonnen was. Blijkbaar had er zelfs iemand gescoord voor, maar eerlijk: wij hebben de Gentfans niet horen roepen hoor. Wij wel, zeker toen Engels en Vanaken eigenlijk gewoon hadden moeten scoren. Volgende keer lukt dat wel, als zelfs Coulibaly dat kan. En ach ja, ze mogen hun pleziertje hebben, die Ghelamco-bewoners. In play-offs zetten we ze gewoon weer op hun plaats. Of nee, daarvoor moet je bij de eerste zes eindigen zeker?

Toch respect

Oh ja, we willen ook even noteren dat wij van Brugge erg sportief zijn: we hebben alle respect voor Heintje. Want je moet toch lef hebben om Perbet uit je selectie laten en je ploeg op zeven plekken te veranderen. Maar ja, als als je elke transferperiode honderd nieuwe spelers aantrekt moet je die allemaal content houden natuurlijk. Nee, geef ons onze Michel maar. Allez Michel, danse avec nous!