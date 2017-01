EREDIVISIE: Ajax zet Feyenoord onder druk, Stijn Wuytens verliest topper met AZ

In de Nederlandse Eredivisie stonden er nog vijf wedstrijden op het programma. Onder andere Ajax kwam al in actie tegen Den Haag, de Ajacieden namen gemakkelijk de maat van de Hagenezen. Later deze middag komt Feyenoord nog in actie tegen Nijmegen, als de Rotterdammers winnen slaan ze terug een vijfpuntenkloof.

Heerenveen en Groningen trapten de zondagmiddagwedstrijden al om 12u30 af. Ze deelden de punten (0-0), Belg Stefano Marzo (ex-KFCO Beerschot Wilrijk) stond de volledige wedstrijd in de basis bij Heerenveen.

Ook bij AZ Alkmaar en Twente kwam er een Belg in actie. Stijn Wuytens verloor met AZ met 2-1 van Vitesse. Dylan Seys (gehuurd van Club Brugge) ging het bij Twente beter af, hij zette zijn team na acht minuten op voorsprong. Twente won uiteindelijk met 1-2 en blijft in de running voor de play-offs. Seys werd wel na het uur al gewisseld, hij recupereert nog van een enkelblessure die hij op trainingskamp in Spanje had opgelopen.

Om 16u45 speelt Feyenoord nog thuis tegen subtoppers FC Groningen. Als de Rotterdammers winnen halen ze maar liefst 51 punten op 60.