Yuya Kubo Gentse held in Slag om Vlaanderen

AA Gent heeft de topper tegen aartsrivaal Club Brugge verdiend gewonnen met 2-0. De Buffalo’s begonnen twijfelend aan hun wedstrijd, maar snoerden de Bruggelingen de benen af in de tweede helft. Nieuwkomer Yuya Kubo scoorde via een magnifieke vrije trap de 1-0 en de net teruggekeerde Kalifa Coulibaly duwde Club nog wat dieper in de put. Zo heeft blauw-wit weer wat meer zicht op dat fonkelend Play-off 1-ticket.

Op PlaySports kon u de wedstrijd tussen AA Gent en Club Brugge beleven vanuit drie verschillende standpunten. Voor die gelegenheid krijgt u ook op Sportwereld.be drie aparte verslagen: ééntje vanuit het standpunt van de thuissupporter, eentje vanuit het standpunt van de fans van Blauw-Zwart en een ‘gewoon’ verslag.

De Slag om Vlaanderen, dat zorgt er toch altijd voor dat extra zemels in Gent. Zeker nu de strijd om een Play-off 1-ticket toch echt wel heet wordt. Opvallend, Gents opperhoofd Hein Vanhaezebrouck koos voor vijf nieuwe spelers in zijn startende elf, onder wie nieuwkomer Samuel Gigot en Yuya Kubo. Nieuwe spelers, dat zou ook zoeken worden in de eerste minuten worden. En zo geschiede. Al in de eerste minuten was het miserie voor de Buffalo’s als Kalinic een bal te zacht wou terugtikken naar zijn verdediging, maar daardoor zijn doel wel wijd openliet. José Izquierdo kon bijna profiteren. Bijna, maar toch niet helemaal. Oef.

Foto: BELGA

Machine komt op gang

Een sputterende start, maar langzaam schoot de machine van de Buffalo’s wakker. Club moest heel wat foutjes maken achteraan om de Gentse aanval van vooral Samuel Kalu en Kubo af te stoppen. Bij een hoekschop na twintig minuten spelen, was het opnieuw tramalant. Denswil liep rond Kalu te cirkelen in de buurt van Brugge-keeper Butelle. De jonge Nigeriaan was het geharrewar beu. Laforge zag het gebeuren en liet de corner overnieuw doen. Verstraete had het al lastig om zijn corners goed voor te brengen, maar daardoor was de concentratie helemaal weg.

Charmerende aanval, foutjes in verdediging

Kalu en Kubo charmeerden, maar achteraan was het bij de Buffalo’s toch met het gat dichtgeknepen… Mitrovic maakte te veel fouten, hij paste een bal gewoon recht in de voeten van een Bruggeling. Gelukkig ving Neto dat nog op. Maar blauw-zwart rook wel bloed en dwong enkele kansen af. De Buffalo’s konden echter opgelucht ademhalen. De Brugse Boeren botsten ofwel op een straffe Kalinic, ofwel mankeerde het hen aan efficiëntie. Ook Izquierdo kreeg ‘m er niet in.

De Gentse kansen stegen gevoelig op een kwartier voor rust. Asare nam de bal heerlijk op de slof en besloot maar net over de kruising. Niet veel later kreeg Kubo nog een kans, maar hij sandwichte zichzelf als Brugse beleg. Nog een minuut later was het weer van dat! Björn Engels moest ingrijpen en verschalkte daardoor bijna zijn eigen doelman. Neto was alert, maar Butelle greep andermaal – weliswaar in twee keer – de bal vast. Vlak voor de rust kwam er nog eens kans voor Club, Vossen kon de bal echter niet meteen in doel mikken. Kalinic pakte de bal, maar liet hem los, en plots was daar Lior Refaelov. Kalinic moest heel wat graaien, maar kreeg uiteindelijk toch de bovenhand. Doelgevaar afgewend. Vlak voor tijd was er nog een kans voor Samuel Kalu die de bal slinks door de benen speelde van Dion Cools en vindt Coulibaly klaar voor doel. Maar de Malinees zijn haar is te kort… Het leer ging maar niet in doel. Laforge gaf nog een gele kaart na een vuile fout langs achter op Asare aan Refaelov en floot de eerste helft af.

Japanse ninja

Vanhaezebrouck verraste na de rust met een wissel: Birger Verstraete – die het nochtans niet slecht deed op het middenveld – bleef aan de kant. Anderson Esiti mocht zijn plaats innemen. Gent kwam meteen vinnig uit de kleedkamer. De lucht in de Ghelamco was zo zwanger als wat van een doelpunt aan de Gentse kant. Eerst besloot Moses Simon zijn zoveelste poging jammerlijk op de paal.

Foto: Photo News

Maar in minuut 53 sloeg daar ineens een Japanse ninja toe! Yuya Kubo mocht een vrije trap nemen op 25 meter van de goal en voelde de drang om te scoren in zijn eerste partij voor zijn nieuwe club. Met een spinnende bal trapte de Japanse aanwinst van AA Gent geniaal binnen. Schuune! Kubo charmeerde al een hele eerste helft op het veld met strakke balaannames en gecreëerde kansen. Hij lijkt een goudhaantje in wording voor de Gentenaars. Tegen de aartsrivalen uit de stille stad heeft hij alvast veel hartjes gestolen. Dat bleek toen Matton op een kleine twintig minuten van het einde hem kwam vervangen, vanuit de tribunes weerklonk een luid en welverdiend applaus.

Buffalo’s beter

De Buffalo’s waren in de tweede helft duidelijk de betere, bij de kansen van Brugge stond de verdediging een pak beter te spelen dan in de eerste driekwartier. En als het toch nog misliep was daar Lovre Kalinic, die blijkt giene vliegenvanger te zijn. Klemvast doet hij het nog niet, maar hij hield wel stevige pegels af van Vanaken, Wesley – die Vossen is komen vervangen –, Cools en Björn Engels op een rebound. Maar Club voelde dat de tijd begon te dringen. Als Simon dan nog maar eens kwam opdagen in de buurt van de zestien, werd hij al voor de negenduusdste keer neergewerkt door zijn Colombiaanse schaduw Palacios. Laforge vond het nu – eindelijk – ook wel welletjes en trok geel uit zijn borstzak.

Foto: Photo News

Op 7 minuten van het einde kwam er nog een applausvervanging bij de Gentenaar, Samuel Kalu werd vervangen door Thomas Foket. In de laatste minuten dreigde het blauw-zwarte beest nog wel eens. Maar van Abdoulay Diaby zou het niet komen, hij liep wat te schoffelen in de zestien en raakte amper een bal goed. En dat werd afgestraft, Kalifa Coulibaly greep na een vrije trap nog de bal meemet nog een minuut te gaan in de extra tijd en trekt richting doel. De Malinees deinsde niet terug voor een komende Butelle en buffelde de bal keihard binnen. 2-0, de Slag om Vlaanderen is dit keer voor AA Gent. En zo is Play off 1 weer een stapje dichterbij. De Buffalo’s staan voorlopig op de zesde plaats met 39 punten. Evenveel als Charleroi.