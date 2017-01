Na vijf jaar kan voetbalderby in belegerde stad Aleppo eindelijk opnieuw doorgaan

Een voetbalderby in Aleppo was lange tijd onmogelijk. Na vijf kaar stonden de Syrische clubs Al-Ittihad Aleppo en Al-Hariyah voor het eerst weel tegenover elkaar. De uitzinnige fans schreeuwden de longen uit hun lijf in het beschadigde stadion.

Door de oorlog in Syrië was het lange tijd onmogelijk om de derby tussen Al-Ittihad Aleppo en Al-Hariyah te organiseren. Zaterdag kon het wel, al was de politie massaal aanwezig.

Het stadion is nog niet wat het voorheen was: het grasveld ligt er dor en droog bij en de gebouwen zijn beschadigd. Maar dat kon de uitzinnige fans weinig schelen. De Syriërs zagen Al-Ittihad Aleppo met 2-1 winnen van Al-Horiyah.