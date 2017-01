Coucke wijst Dutoit terecht: “De supporters treuren, de spelers...”

KV Oostende leed zaterdagavond een pijnlijke 3-0 nederlaag op het veld van STVV. De frustratie was dan ook groot bij de kustjongens. Zo ook bij voorzitter Marc Coucke, die zijn doelman William Dutoit terechtwees omwille van een ‘retweet’ op sociaalnetwerksite Twitter.

William Dutoit keerde zaterdagavond terug naar Stayen nadat hij eerder deze maand de overstap maakte van STVV naar Oostende. Maar het werd een terugkeer in mineur. Dutoit kon niet verhinderen dat zijn ex-ploeg zijn nieuwe ploeg met een fikse bolwassing terug naar de kust stuurde.

Tot overmaat van ramp werd de doelman later op de avond ook nog op de vingers getikt door KVO-voorzitter Marc Coucke. De reden daarvoor was een actie van Dutoit op sociaalnetwerksite Twitter. Zo retweette hij een filmpje waarin te zien was hoe hij een mooie save uit zijn mouw schudde. Coucke kon er niet mee lachen en repliceerde: “Na een 3-0 nederlaag heb je andere dingen te doen dan dit te retweetten, William. De supporters treuren, de spelers...”

Het duurde niet lang voordat Dutoit zijn voorzitter van antwoord diende. “Ik treur ook”, luidde het.