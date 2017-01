Welkom in België: Standardnieuweling Mladenovic krijgt rood na amper twee minuten

De sowieso al geladen topper tussen Anderlecht en Standard is met veel controverse begonnen. De Servische international Mladenovic kreeg in zijn tweede competitiewedstrijd voor Standard na amper twee minuten rood voor een vermeende elleboog.

Bij een inworp voor Anderlecht signaleerde de lijnrechter, aan scheidsrechter Vertenten dat Mladenovic een elleboog had uitgedeeld aan Chipchiu. De beelden maken niet echt duidelijk of er daadwerkelijk iets gebeurd is en Chipchiu leek niet meteen te reageren op de actie van Mladenovic. Nog voor de topper goed en wel begonnen is, is er dus alvast één fase waar veel over gediscussieerd zal worden vanavond.

Linksonder de bewuste fase

Mladenovic kan zijn oren niet geloven na het verdict van Vertenten