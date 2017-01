Beelden tonen aan: Chipciu deelde als eerste elleboog uit

De sowieso al geladen topper tussen Anderlecht en Standard is met veel controverse begonnen. De Servische international Mladenovic kreeg in zijn tweede competitiewedstrijd voor Standard na amper twee minuten rood voor een slaande beweging richting Chipchiu. Jankovic verdedigde zijn speler en noemde de rode kaart een ‘schande voor het Belgische voetbal’. Daarnaast bleek uit de beelden dat Chipciu Mladenovic nog voor de rode kaart zelf losse handjes had.

Bij een inworp voor Anderlecht signaleerde de lijnrechter, aan scheidsrechter Vertenten dat Mladenovic een elleboog had uitgedeeld aan Chipchiu. Uit de herhaling blijkt dat Mladenovic een slaande beweging naar Chipchiu maakt. Alhoewel Chipchiu niet meteen leek te reageren op de actie van Mladenovic kreeg de Serviër rood. Nog voor de topper goed en wel begonnen was kon de controverse al beginnen.

Standard-trainer Jankovic: ‘Ronduit belachelijk’

‘Die rode kaart in het begin was jammer voor de kwaliteit van de wedstrijd in het algemeen. De rode kaart voor Mladenovic was belachelijk, Anderlecht-Standard is altijd een intense wedstrijd met veel contact. Als je als scheidsrechter zo’n wedstrijd fluit moet je meer feeling hebben met de situatie op het veld. Zo’n kaart is gewoon jammer voor het Belgische voetbal.’

Linksonder de bewuste fase

Mladenovic kan zijn oren niet geloven na het verdict van Vertenten

Scheidsrechter Vertenten is onverbiddelijk: rood!