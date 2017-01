Heldhaftige honden die door het leger werden ingezet in oorlogsgebied afgemaakt ‘omdat ze oud en versleten zijn’

45 honden die door het Britse leger werden ingezet in oorlogsgebied, werden afgemaakt, ook al waren ze niet ziek of gewond. Dat meldt de Britse krant Daily Mail.

Het gaat om honden die door het Britse leger werden ingezet in Irak en Afghanistan. Daar moeten ze onder andere explosieven opsporen of legerbasissen bewaken. Maar het zijn honden die “niet langer volgens de standaarden kunnen uitvoeren waar ze voor getraind zijn omdat ze oud en versleten zijn”, zo klinkt het in een officieel document.

Tussen 2013 en 2016 kregen 231 honden een spuitje om een einde te maken aan hun leven. Vaak gaat het om honden die niet ouder zijn dan 8 jaar. In de meeste gevallen zijn het honden die ziek zijn of ernstige fysieke letsels hebben. Maar in zeker 45 gevallen gaat het om honen die niet ziek waren of geen ernstige gezondheidsproblemen hadden. Honden die na zo’n legerdienst niet ziek of gewond zijn, worden ‘hertraind’, maar als dat niet lukt of de honden hebben te veel temperament, krijgen ze een spuitje. Zo werden ook twee honden die de Britse prins William bewaakten, afgemaakt.

”Honden spelen een belangrijke rol voor onze troepen”, zegt een woordvoerder van het Britse Ministerie van Defensie. “De meeste honden krijgen een nieuwe thuis nadat ze dienst hebben, maar in een kleine minderheid van de gevallen, moeten de dierenarts jammer genoeg beslissen ze te euthanaseren, als blijkt dat het dier een risico vormt voor zijn omgeving en er geen verdere behandeling mogelijke is.”

“Leger lijft honden in”

Dierenrechtenorganisaties zijn het daar niet mee eens. Ze vinden dat ook die honden een soort van opvang moeten krijgen. “In tegenstelling tot de legerdienst bij mensen, zitten de honden niet vrijwillig in het leger. Ze werden door het leger ingelijfd om hun leven te riskeren”, zegt Elisa Allen, directeur van de dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals aan de Britse krant DailyMail.

De dieren zouden moeten opgevangen worden nadat ze “gediend” hebben in het leger en in oorlogsgebieden als Afghanistan en Irak, vinden dierenrechtenorganisaties. “Er zou een soort van pensioenverzorging moeten zijn voor de honden. Ze zouden een bedanking moeten krijgen, in plaats van een dodelijke spuit.”