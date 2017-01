Dedryck Boyata wint met Celtic Glasgow makkelijk tegen Hearts

Schoten - Celtic Glasgow blijft de Schotse Premiership domineren. Het team van Dedryck Boyata klopte op de 22e speeldag in het eigen Celtic Park Hearts of Midlothian met 4-0, goed voor de 21e zege al dit seizoen.

Calum McGregor (29.), Scott Sinclair (77. en 90.+1) en Patrick Roberts (80e) scoorden voor Celtic. Dedryck Boyata, die de afgelopen vier maanden in de lappenmand lag, vierde zijn derde basisplaats op rij in het hart van de Celtic-defensie.

De ploeg uit Glasgow blijft de stand autoritair aanvoeren. Celtic telt 64 punten, dat zijn er maar liefst 22 meer dan eerste achtervolger en eeuwige rivaal Rangers (42 punten). Hearts is vierde met 31 punten.

In de Nederlandse Eredivisie pakte Twente op de twintigste speeldag de volle buit op Zwolle (1-2). De 20-jarige Dylan Seys, door Club Brugge uitgeleend aan Twente, scoorde al na acht minuten de 0-1. Via Menig (31.) klom Zwolle op gelijke hoogte, maar Assaidi (55.) schonk met een goal in het begin van de tweede helft de drie punten aan de Tukkers.

Stijn Wuytens kon niet verhinderen dat AZ met 2-1 verloor bij Vitesse. Lewis Baker (10.) en Nathan (51.) zetten de thuisploeg op 2-0, terwijl AZ niet verder kwam dan de aansluitingstreffer van Guram Kashia (64.).

In de stand blijft AZ vijfde met 32 punten. Twente (30 punten) is achtste.

# Belga context ## Related picture(s) [Les Belges à l’étranger - FBL - EUR - C1 -...]

[Belgen in het buitenland - FBL-EUR-C3-CELT...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)