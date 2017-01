D.R. Congo uitgeschakeld in kwartfinales Africa Cup

In de kwartfinale van de Africa Cup verloor D.R. Congo in de basis de kwartfinale van Ghana. Frank Acheampong (Anderlecht) speelde de volledige wedstrijd voor Ghana.

Het duurde tot in de tweede helft dat er gescoord kon worden toen Ayew (63’) alleen op Matampi afgestuurd werd. Amper vijf minuten later maakte M’Poku de gelijkmaker met een droge knal vanop dertig meter in de kruising. Lang bleef het echter niet gelijk, Ayew scoorde in de 78ste minuut op penalty zijn tweede van de avond. Ghana speelt de halve finale op 2 februari tegen Kameroen.

Vanavond om 20u staat de topper tussen Egypte, met Mahmoud Hassan (Moeskroen), en Marokko op het programma. De Winnaar van deze wedstrijd neemt het woensdag op tegen Burkina Faso.

Hassan en Acheampong zijn zo de enige nog actieve spelers in de Africa Cup.

(