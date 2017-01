Manchester United heeft zich zondag zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. ManU versloeg thuis tweedeklasser Wigan Athletic met 4-0.

Marouane Fellaini (44.) brak even voor rust de ban voor Manchester United. De Rode Duivel kopte aan de tweede paal een voorzet onhoudbaar binnen. In de tweede helft diepte United, via treffers van Smalling (57.) en Mkhitaryan (74.), de kloof verder uit. Schweinsteiger (81.) zette in het slot de 4-0 eindstand op het bord.

