Reacties na topper: “Jammer voor het Belgische voetbal”

Enkele reacties uit het Anderlecht- en het Standardkamp na de tumultueuze topper die eindigde met twee rode kaarten en nul doelpunten

Bram Nuytinck:

“We hebben kansen genoeg gehad en moesten profiteren van de man meer situatie. Op deze manier punten verliezen geeft een zuur gevoel. Het was een heel gesloten wedstrijd en Anderlecht zakte diep in. Natuurlijk krijg je door die rode kaart een heel ander soort wedstrijd maar dat is geen uitvlucht. Een hele wedstrijd zo domineren en niet scoren, dat mag gewoon niet. De spitsen hebben het jammer genoeg niet afgemaakt vandaag.”

Jean-Francois Gillet:

“Op Anderlecht spelen is altijd een beetje speciaal, en dan zo goed spelen is leuk. We hebben een slechte periode achter de rug en we zullen nog alles op alles zetten om play-off 1 te halen. Het punt voelt aan als een overwinning omdat het moeilijk was om met tien, en uiteindelijk negen tegen een sterk Anderlecht te spelen.”

Standard-trainer Jankovic over controversiële rode kaart: ‘Ronduit belachelijk’

“Die rode kaart in het begin was jammer voor de kwaliteit van de wedstrijd in het algemeen. De rode kaart voor Mladenovic was belachelijk, Anderlecht-Standard is altijd een intense wedstrijd met veel contact. Als je als scheidsrechter zo’n wedstrijd fluit moet je meer feeling hebben met de situatie op het veld. Zo’n kaart is gewoon jammer voor het Belgische voetbal.”

Leander Dendoncker: ‘Klotegevoel’

“De drie punten na deze wedstrijd niet pakken geeft echt een klotegevoel. We hadden genoeg kansen tegen tien man. Wij moeten beter afwerken, maar we hadden ook veel pech en Gillet speelde een topmatch. We moeten zelf sneller spellen, maar constant naar voren pressen vraagt ook veel energie. Een mentale tik is dit zeker niet, we zijn nog altijd negen wedstrijden ongeslagen... “

René Weiler:

“Ik weet niet of die vroege rode kaart het ons zoveel gemakkelijker gemaakt heeft. We zijn wel aan veel kansen gekomen. Het afwerken lukte gewoon niet. Mijn spelers hebben goed gespeeld en zich hard ingezet, maar het moet efficiënter.”