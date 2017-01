Het mes van Hein: waarom Club Brugge verloor van AA Gent

De naakte cijfers mogen dan misschien een dominant Club Brugge doen vermoeden, toch verloor blauw-zwart vanmiddag de Slag om Vlaanderen van AA Gent. Een nederlaag die de Bruggelingen zichzelf misschien wel aandeden: of hoe een elftal dat net niet top was, gewillig in het mes van Hein liep...

Als we puur op de cijfers zouden afgaan, lijkt het verrassend dat Club Brugge de topper op het veld van AA Gent verloor. Blauw-zwart vuurde in de hele wedstrijd acht schoten af: drie voor de rust, en vijf erna.

AA Gent kon daar slechts vier doelpogingen tegenover stellen: ééntje voor rust, en drie in de tweede helft.

Bovendien speelde Gent defensiever dan we van de Buffalo's gewend zijn: geen versmachtende druk op de tegenstander, maar afwachten en counterpunchen leek het credo. Zo bleek na de wedstrijd ook uit de gemiddelde posities van de tweeëntwintig spelers op het veld: bij de thuisploeg bleef de driemansverdediging (op links geholpen door Asare - nummer 21 - in balverlies) steeds collectief achterin, met bovendien een defensief duo op het middenveld als slot op de deur. In de viermansverdediging van Club Brugge gingen de flanken - vooral Dion Cools - volop mee naar voren, en moest Timmy Simons op zijn eentje de gaten dichtlopen.

Daar lijkt ook een eerste oorzaak voor de Brugse nederlaag te vinden: de accuraatheid van de Brugse aanval liet te wensen over. Ter illustratie de cijfers van de bedrijvige Dion Cools: die liet in de hele wedstrijd 6 passes in de vijandige 16 noteren, waarvan er maar 2 aankwamen. Idem voor zijn voorzetten: slechts één van zijn vijf inzetten kwam aan bij een ploegmaat.

Hetzelfde beeld zijn we bij al zijn ploegmaats: de Club-spelers lieten over de hele wedstrijd slechts 10 succesvolle individuele acties noteren...

Terwijl AA Gent alleen al in de eerste helft aan 11 geslaagde dribbels kwam. Na de rust kwamen er daar nog eens 9 bij, zodat het totale aantal van 20 geslaagde individuele acties dubbel zo hoog was bij de thuisploeg als bij de bezoekers...

Na de wedstrijd nam Michel Preud'homme met name Lior Refaelov op de korrel. Volgens de coach van Club leed de Israëliër teveel balverlies op eigen helft, maar de cijfers spreken hem tegen: in de hele wedstrijd gaf "Rafa" slechts twee slechte passes op de helft van Club Brugge, al had Preud'homme wel gelijk qua duels: daarvan verloor zijn flankspeler er 5 van de 8. Daarentegen staat wel dat van zijn 67 acties er 49 lukten, ofte 73%. Daarmee hoort hij bij de beste performers van Club.

Eerder leek het systeem van Club niet gepast om het defensieve blok van Gent te ontwrichten: met de spelbepalende figuren Refaelov en Izquierdo op de flanken, bleef Club zich een hele wedstrijd lang een weg naar het Gentse doel zoeken op de kleine ruimte, waar het telkens stootte op die driemansdefensie met dubbele dekking. Zo kon Izqueirdo - niet helemaal in zijn sas - "slechts" vier keer op doel schieten (twee in elke helft), en gingen zijn pogingen onder druk van de Gentse defensie telkens naast of over.

Bovendien werkte de aansluiting niet zoals gewoonlijk bij blauw-zwart: Ruud Vormer kwam in de box niet in het spel voor, de Nederlandse dynamo raakte in de hele wedstrijd maar één bal in de Gentse 16.

Mogelijk rekende Preud'homme erop dat dat beter zou gaan met de inbreng van Wesley, maar ook het Braziliaanse blok beton speelde veel te laag om gevaarlijk te zijn:

Idem voor Lex Immers: ook het Nederlandse breekijzer had geen impact meer op de match in aanvallend opzicht.

Wat deed AA Gent dan beter? Het passingoverzicht toont het duidelijk aan: de Buffalo's speelden veel sneller diep. In plaats van te breien in de zoektocht naar een open doelkans tegen een strikt georganiseerde tegenstander, profiteerde de thuisploeg van de desorganisatie bij Club in balverlies om meteen rechttoe rechtaan richting Butelle te gaan.

Bekijk daarentegen de passes van metronoom Hans Vanaken, en je ziet waarom Club het verschil niet kon maken: steeds naar de flank, nooit naar een diepgaande man in de rug van de (weliswaar laag staande) Gentse defensie.

Dat brengt ons bij de man die voor die diepgang had moeten zorgen: Jelle Vossen. De spits van Club kende een ongelukkige match, dat bewijzen ook de cijfers. Van zijn 46 ingezette acties lukten er slechts 23. Lees: 50%, daarmee is hij de slechtste leerling van de klas, al opereert hij natuurlijk in de moeilijkste zone. Hij won slechts 5 van 22 duels (23%) en werd in de lucht 13 maal afgetroefd terwijl hij daar amper driemaal de bovenhand haalde.

Conclusie: in tegenstelling tot wat de stellingen van Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd (Kalinic heeft amper een redding moeten doen" & "Ik denk niet dat Club ooit zoveel balbezit heeft gehad als wij in die reeks overwinningen in 2016") deden vermoeden, paste AA Gent zich wel degelijk aan aan de bezoekers. Dankzij wilskracht, gelopen kilometers en een zeldzame toets klasse van Kubo werd die negatieve reeks tegen blauw-zwart eindelijk doorbroken. Ongetwijfeld zal Vanhaezebrouck tegen mindere tegenstanders (die het spel niét willen opleggen) met betere ideeën voor de dag komen. Het zal nodig zijn...