Matchwinnaar Tuur Dierckx: “Ik droom zeker van de titel, maar niet luidop”

“Wat hier de laatste maanden aan het gebeuren is, dat had niemand voor mogelijk gehouden.” Dat zei een dolgelukkige Antwerpcoach Wim De Decker na de verdiende 2-4 zege bij Tubeke. Antwerp is daarmee goed op weg om de tweede periodetitel te grijpen.

“Dit voelt bangelijk”, zo reageerde een euforische doelpuntenmaker Tuur Dierckx vlak na de wedstrijd aan de microfoon van ATV. “Het is een moeilijke overwinning geworden en ik denk dat we niet onze beste wedstrijd speelden, maar de zege was wel verdiend”, zo analyseerde hij de wedstrijd.

“In dit stadium van de competitie komt het er gewoon op aan om de drie punten te pakken en dat hebben we gedaan”, aldus Dierckx.

Zijn coach Wim De Decker treedt hem helemaal bij. “Vandaag spelen we heel matuur en als groep zetten we iedere week enorme stappen voorwaarts. We zijn er een echt project van aan het maken, het is een echt teamgebeuren. Wat hier de laatste maanden aan het gebeuren is, dat had niemand voor mogelijk gehouden.”

Met nog vier wedstrijden te gaan in de tweede periode heeft Antwerp drie punten voorsprong op Lierse en zes op Roeselare. De beslissende barragematchen tegen Roeselare komen zo steeds dichterbij. “Ik droom zeker van de titel, maar doe dat niet luidop”, zegt Tuur Dierckx met een knipoog.