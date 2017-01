ANALYSE. Vijf dingen die we geleerd hebben van Anderlecht-Standard

De Clasico tussen Anderlecht en Standard baarde zondagavond geen doelpunten, maar wel twee rode kaarten. Vijf dingen die we geleerd hebben van de tweede topper van Super Sunday.

Zwakte Standard niet alleen te verklaren door rode kaart

Anderlecht-Standard lag al in zijn plooi nog voordat het halve stadion zijn zitje gevonden had. Een discutabele rode kaart voor Mladenovic bepaalde het gezicht van de match. Niet dat de nul kansen van Standard tegenover het tiental van Anderlecht helemaal te verklaren was aan de hand van die ene rode kaart. De Rouches stonden non-stop in handbalformatie rondom het eigen doel. Tweede ballen wonnen ze maar zelden en als ze dan toch eens tot over de middenlijn raakten, was er geen aansluiting en werd de bal in een mum van tijd verspeeld. In de tweede helft was het wachten tot minuut 79 vooraleer Standard eens dertig seconden aan een stuk de bal in eigen rangen heeft kunnen houden. Tja.

Foto: Photo News

Trebel meteen belangrijk bij Anderlecht

Anderlecht daarentegen speelde een degelijke match. Veel kansen tegen een met man en macht verdedigend Standard. Het lijkt op het middenveld ook beter te zitten voor de 33-voudige kampioen met Adrien Trebel die toch wel een uitstekende indruk achterliet en met een schot op de paal dicht bij een doelpunt kwam tegen zijn ex-club. Er werden vraagtekens gezet bij de komst van de roodharige Fransman, maar Anderlecht lijkt een meer evenwichtig elftal met Trebel tussen Youri Tielemans en Leander Dendoncker en Nicolae Stanciu in een meer vooruitgeschoven rol.

Foto: Photo News

Teodorczyk werd helemaal geneutraliseerd

Alleen ontbrak de efficiëntie én zat de man die dat normaal gezien wel brengt totaal niet in de match bij Anderlecht. Lukasz Teodorczyk kwam maar zelden in het stuk voor door de excellente mandekking van Alexander Scholz. Opvallend, want de Deen kende tegen Club Brugge en Eupen niet zijn sterkste wedstrijden van het seizoen.

Het verging Teodorczyk wel nog altijd beter dan zijn collega aan de overkant. Renaud Emond kreeg van trainer Jankovic verrassend een basisplek voor de Clasico, nog maar zijn eerste van het seizoen. De Luxemburger raakte geen knikker en werd na tien minuten al vervangen... een tactische wissel van Jankovic om het verlies van Mladenovic op te vangen. Je kan maar pech hebben.

Geen overvloed aan wintertransfers misschien wel goede zet

Anderlecht werpt zich meer dan ooit op tot dé titeluitdager van Club Brugge. Paars-wit heeft al negen matchen niet meer verloren en blinkt met een straffe 23 op 27 op één puntje van de blauw-zwarte koploper. Maar meer dan dat lijkt het voetbal bij de Brusselaars ook crescendo te gaan. En dat is welgekomen, zo in volle aanloop naar Play-Off 1. “Ik ben teleurgesteld dat we de koppositie niet konden overnemen, maar ook fier op de manier waarop mijn ploeg vandaag speelde”, zei trainer René Weiler. Misschien heeft Anderlecht er inderdaad wel goed aan gedaan deze wintertransferperiode niet uit te pakken met een resem gehuurde namen zoals Marko Marin, Filip Djuricic of Alexander Büttner in het verleden. Nee, het hield het bij Adrien Trebel en twee jongens die voornamelijk als invallers moeten dienen, en zal dus geen drie-vier namen meer moeten inpassen na de winterstop.

Foto: Photo News

Schrijf Standard nog niet af voor Play-Off 1

Puur afgaande op het klassement lijkt Play-Off 1 een onbegonnen zaak te worden voor Standard. De Rouches moeten nog haasje over doen met drie ploegen én zes punten goedmaken in de laatste zes wedstrijden, willen ze het tot de nacompetitie schoppen. De kalender speelt echter in hun voordeel. Standard speelt van de laatste zes partijen vier keer thuis: tegen KV Kortrijk en rechtstreekse concurrenten AA Gent, KV Mechelen en KV Oostende. Op verplaatsing heten de tegenstanders Waasland-Beveren en Moeskroen. Daar kunnen de roodhemden nog gouden zaken doen. Tel daar dan nog de morele opkikker bij die Standard zonder twijfel kreeg door met negen een punt te gaan halen op Anderlecht en weet dat je de Rouches nog beter niet afschrijft.

Lees hier het matchverslag van Anderlecht-Standard.