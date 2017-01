Moeskroen pakt laatste strohalm tegen Eupen

Moeskroen kende weinig moeite met de bezoekers uit Eupen en won met 3-0. Ondanks een sterke start van de bezoekers was het al Moeskroen wat de klok sloeg. Na de 3-0 stand zakte de partij wat weg, maar Moeskroen heeft weer uitzicht op redding na dit resultaat. Het komt terug op één puntje van Westerlo en twee van Waasland-Beveren.

Ondanks een sterke start van de bezoekers was het toch de thuisploeg die op voorsprong kon komen dankzij Matulevicius. Hierna zakte het tempo van de wedstrijd wat weg, maar was het wel Moeskroen dat de beste kansen kreeg. Zo had Matulevicius een enorme kans op de 2-0, maar hij knalde in uitstekende scoringspositie voorlangs. Eupen kreeg het moeilijk en kwam niet meer aan voetballen toe. Scoren lukte Moeskroen niet maar ref Wauters hielp een handje. Simon Diedhiou ging neer in de zestien na een klein contactje met Diallo en de ref wees onverbiddelijk naar de stip. Markovic nam het geschenk koelbloedig aan en scoorde met een panenka.

Na de rust ging Moeskroen gewoon door op zijn elan en het duurde niet lang voor Diedhiou na een snelle counter de 3-0 binnentikte op aangeven van de mee opgerukte Mickael Tirpan. Eupen-coach Aulí gooide dan maar Standard-huurling Jean-Luc Dompe mee in de strijd in de plaats van verdediger Diawandou Diagne maar ook dit bood geen soelaas.

De wedstrijd zakte weg, met een Moeskroen dat niet meer hoefde en een Eupen dat niet kon. Wel een slechte zaak voor Moeskroen dat doelpuntenmaker Matulevicius geblesseerd uitviel en vervangen moest worden. Voor de rest mochten de niet zo talrijk opgekomen thuissupporters wel blij zijn met het resultaat, maar niet over het geleverde spel dat inspiratieloos was na de 3-0.

Ook in deze wedstrijd was er een eerbetoon voor de overleden vrouw van Thomas Buffel.

Dankzij deze overwinning en een 6/9 in 2017 kan Moeskroen terug hopen op redding en belooft de degradatiestrijd nog spannend te worden. Het verschil tussen Eupen (13de) en Moeskroen bedraagt amper drie punten met nog zes speeldagen te gaan in de reguliere competitie.