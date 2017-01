Mysterieuze dood van Russische ex-spion gelinkt aan ophefmakend dossier rond Donald Trump

Was de dood van een voormalige KGB-chef dan toch niet zomaar een natuurlijke dood? Volgens een aantal bronnen was het alleszins een dood in mysterieuze omstandigheden, en had Poetin een motief om de man uit de weg te ruimen.

Oleg Erovinkin, een voormalige generaal van de Russische staatsveiligheid KGB en later FSB, werd een paar weken geleden dood teruggevonden op de achterbank van zijn zwarte Lexus in Moskou. Dat gebeurde op tweede kerstdag. Het lichaam van Erovinkin werd nadien naar een lijkenhuis van de Russische geheime dienst gestuurd. Aanvankelijk werd er niet gecommuniceerd over de doodsoorzaak van Erovinkin. Omdat de media begonnen te speculeren over een mogelijke moord, werd daarna gezegd dat de voormalige KGB’er een natuurlijke dood stierf, door een hartaanval.

Vermoord?

Maar meerdere bronnen trekken dat nu in twijfel. Volgens hen werd Erovinkin vermoord in opdracht van de Russische overheid, en probeerde de overheid die dood te maskeren als een natuurlijk overlijden. De reden? Erovinkin zou Christopher Steele, een voormalige spion van de Britse geheime dienst MI6, geholpen hebben met het samenstellen van een dossier rond banden tussen Donald Trump en Rusland.

Plassende prostituees

In de documenten van dat dossier staat onder andere dat de Russen een stevig aandeel hebben in de verkiezingscampagne van Donald Trump en dat ze vermoedelijk ook hebben meegeholpen aan zijn uiteindelijke overwinning. Maar ook in het dossier onder andere passages over Trump die prostituees inhuurde om ze te laten plassen op het bed van de presidentiële suite van een hotel waar een tijdje eerder de Obama’s verbleven.

LEES OOK. Wat weten we over de uitgelekte schandaaldocumenten van de voormalige Britse spion?

Nog uit die documenten blijkt dat ‘een belangrijke bron die dicht staat bij Igor Sechin’ de linken tussen Rusland en de steun voor (de campagne van) Trump had onthuld. Igor Sechin is een voormalig vice-premier en is huidig hoofd van Rosneft, een oliebedrijf dat beheerd wordt door de Russische staat.

Christopher Steele Foto: rr

Aangezien Erovinkin een belangrijke medewerker was van Sechin en Erovinkin een belangrijke link vormde tussen Russisch president Poetin en Sechin, wordt vermoed dat Erovinkin de belangrijke bron van Steele was. Dat zegt onder andere Christo Grozev, een expert in Russische veiligheid. “Erovinkin was de meest naaste medewerker van Sechin”, zegt Grozev. “En ik heb er geen twijfel over dat het dossier van Steele over Trump (waarin dus ook staat dat de info kwam van een ‘bron dicht bij Sechin, red.) op het bureau van Poetin lag op het moment dat Erovinkin stierf. Poetin had een motief. Hij moest de mol binnen het Kremlin vinden, en hij kan geconcludeerd hebben dat Erovinkin dat mogelijk was.”

Christopher Steele zelf leeft ondergedoken sinds bekend raakte dat hij het dossier rond de banden tussen Trump en Rusland samenstelde. Amerikaans president Trump zelf noemt het dossier ‘fake news’.

Trump zelf noemde het dossier “fake news”.