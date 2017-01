Stephanie Buffel wordt donderdag begraven: “Iedereen die naar kerk wil komen, kan dat”

Genk - De uitvaartplechtigheid voor Stephanie De Buysser (39), de onlangs overleden echtgenote van KRC Genk-kapitein Thomas Buffel, gaat nu donderdag om 10.30 uur door in de Maria Moeder Godskerk in Beernem, nabij Brugge. Verwacht wordt dat tal van supporters naar daar gaan om Thomas en de familie een hart onder de riem te steken.

De supporters van Genk leven mee met het verdriet waarmee Thomas geconfronteerd wordt. En hoe. Voor en tijdens de wedstrijd tegen Mechelen, maar ook op sociale fora tonen de Genkies hun hart. Verschillende supportersclubs zijn zich inmiddels aan het organiseren om afgevaardigden naar de uitvaartplechtigheid te sturen. “Thomas heeft ons laten weten dat hij niet wil weten van een beperkt afscheid”, zegt Rudy Claessens van de Overkoepelende Supportersvereniging (OSV). “Met andere woorden, iedereen die naar de kerk wil komen, kan dat. Er zijn in totaal 300 uitnodigingen verspreid. Ik weet niet of de kerk dan vol zit. We gaan in ieder geval de supporters niet oproepen om te komen, maar ook niet om niet te komen. Iedereen is daar vrij in. Mijn gevoel zegt dat er toch heel wat volk aanwezig zal zijn. Niet alleen van supportersclubs van KRC Genk, maar ook van andere clubs waar Thomas ooit gespeeld heeft. Ik verwacht bijvoorbeeld ook mensen van Feynoord.”

Geluidsinstallatie

De uitvaartplechtigheid voor Stephanie gaat nu donderdag om 10.30 uur door in de Maria Moeder Godskerk in Beernem nabij Brugge, waar ook Thomas geboren is. Om alles in goede banen te leiden, hebben verantwoordelijken van het clubbestuur van KRC Genk afgelopen weekend samengezeten met verantwoordelijken van de uitvaartdienst en de familie.

“De Maria Moeder Godskerk is groot”, zegt een woordvoerder van uitvaartcentrum Timmerman van Loppem-Zedelgem. “Daar kan heel wat volk in terecht. We hebben begrepen dat de kans groot is dat toch niet iedereen binnen zal kunnen. We gaan het er de komende dagen met de club en de familie nog over hebben hoe we hier op een gepaste manier mee omgaan. We zullen alvast een geluidsinstallatie achter de hand houden. Beeldschermen zullen er niet komen.”