Veldritwereld vloekt: “Schande dat WK wordt gereden op een bouwwerf vol stenen”

“Nooit meegemaakt”, zuchtten de 63 mecaniciens van de crossers die niet Wout van Aert heten. Mecaniciens die bij collega’s om banden bedelden, renners die opgaven omdat ze door hun rubbervoorraad zaten. Een ongeziene materiaalslag was het. De boosdoener: de duizenden stenen op de site van Arcelor Mittal waar het WK werd gereden.

Meer dan 200 platte tubes. En zo’n band kost 70 euro. Reken maar uit Bart Wellens

De vijf lekke banden van Gianni Vermeersch stonden keurig naast de camper gestald, als was het een trofee. Een aandenken aan hoe hij al lopend als achtste de meet passeerde. De entourage van Michael Vanthourenhout moest halfweg cross banden gaan lenen bij ploegmaat Kevin Pauwels. De Duitser Marcel Meisen moest zelfs opgeven omdat zijn voorraad tubes opgebruikt was.

Niet alleen de renners, ook de mecaniciens klaagden steen en been. Nog nooit hadden ze zo’n drukke dag gehad. “In Namen zijn er ook vaak platte banden, maar na twee ronden stopt dat. Hier was het bijna elke ronde prijs”, zegt Bart Risbourg, mecanicien van Kevin Pauwels.

Ook Bart Wellens, ploegleider van Vermeersch, had dit nog nooit eerder meegemaakt. “Tijdens de wereldbeker in het Spaanse Igorre zijn er eens 87 derailleurs kapotgereden. Maar hier spreken we van meer dan tweehonderd platte tubes. Er zijn vandaag twee winnaars: Wout en Dugast. Zo’n band kost 70 euro. Reken maar uit. Dit was een duur WK”, aldus Wellens.

Dugast is het merk van de Nederlandse bandenspecialist Richard Nieuwhuis, die het volledige veldritpeloton van speciale crossbanden voorziet. Maar ook zijn rubberen kunstwerkjes waren niet bestand tegen de stenen.

Het WK in Bieles werd grotendeels gereden op een oude site van staalreus Arcelor Mittal. Duizenden stenen steken er in de ondergrond. Door de sneeuw waren die vrijdag en zaterdag niet te zien, maar omdat het gisteren begon te dooien, kwamen die scherpe randen plots boven. “Twee maanden geleden was ik hier komen verkennen en toen was van die stenen niks te zien. En dan dit. Het parcours was fantastisch, maar dit is toch een smet”, aldus Bart Wellens. Christoph Roodhooft, ploegleider van Van der Poel, kon zijn boosheid niet verbergen. “Wat een schande van de UCI. Een WK-parcours leggen op een bouwwerf.”

“Puur geluk”

Wanneer we het kamp van Van der Poel voorleggen dat Van Aert dankzij zijn speciale banden en hogere druk slechts één keer lek reed, schieten ze in een colère. “Die groene banden zijn sneeuwbanden. Er lag toch geen sneeuw? Die sneeuwbanden zijn stokoud, geïntroduceerd door Dominique Arnould en de Franse crossers in de jaren 90. Iedereen lachte hen toen uit. Zo’n rommel was het. En denk je dat wij de bandendruk niet hebben verhoogd? Dat Wout zo weinig lek reed, was puur geluk”, aldus Roodhooft.

Het geluk van de kampioen: we hoorden het ook bij de andere campers, op die van Van Aert na. “Weet je wat ik nog het ergste vind? Dat sommige Belgische supporters mij toeriepen dat wij te gierig zijn om goed materiaal te kopen”, zegt Adrie van der Poel. “Complete onzin. Dit was pure pech. Mathieu heeft dit seizoen nog niet één keer lek gereden. En nu vier keer op één cross. Dan mag je nog de beste zijn, winnen is dan uitgesloten.”