Vanwaar het opstootje? Dit zei Mitrovic na afloop tegen Engels en co.

Gent - Vlak na het laatste fluitsignaal van ref Laforge volgde er een tumultueuze fase met het betere duw - en trekwerk. Hoofdrollen waren er voor Björn Engels en Stefan Mitrovic. De Brugse verdediger hield zich na afloop op de vlakte in zijn reactie op het incident: “Mitrovic daagde Vormer constant uit en ik ging vragen wat het probleem was. Verder was er niets aan de hand.”

Ook Mitrovic was niet bepaald happig om uit de biecht te klappen, maar na enig aandringen kwam de exacte aanleiding dan toch aan het licht: “Ik heb misschien wel iets gezegd wat pijn deed bij de spelers van Club. Of het ging over hun parcours (0 op 18, nvdr.) in de Champions League? Hmm, dat zou wel eens kunnen”, grijnsde de Servische international.