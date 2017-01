Vincent Kompany: "Ik ben de gelukkigste voetballer ter wereld"

Vincent Kompany beseft dat zijn drang om te presteren één van de redenen is waarom hij steeds hervalt in blessures. Zaterdag na zijn 35ste comeback - tien weken nadat hij een knieblessure opliep - sprak de aanvoerder van Manchester City openhartig en voor het eerst sinds oktober. “Ik heb 1.001 littekens en die kwamen er meestal door mijn eigen schuld.”

Op training ben ik nog steeds bij de besten, dus er is geen enkele reden om te stoppen Vincent Kompany

“Nee. Absoluut niet. Ik twijfel nooit.” Vincent Kompany was duidelijk zaterdag, zo’n uurtje na de wedstrijd in een winderige hoek van Selhurst Park. We wilden vragen of hij ooit twijfel voelde over een terugkeer op niveau. Maar verder dan het woord twijfel kwamen we niet. Bij Kompany moet je daar niet mee afkomen, met twijfels. Ook op zijn dertigste niet. “Ik ben altijd even hard blijven werken, altijd even hard blijven geloven dat ik dit niveau zonder problemen aankan. En ik ga door. Ik ben een vechter. Opgeven is onmogelijk voor mij. Vandaag ben ik de gelukkigste voetballer ter wereld. Hoe blij je kan zijn met simpele dingen...”

Uiteindelijk heeft zijn comeback nog wat langer op zich laten wachten dan verwacht. Twee weken geleden zat hij al een eerste keer in de kern, maar zaterdag kreeg hij pas zijn eerste speelminuten. “Er is een groot verschil tussen een wedstrijd en een training. Je kan bij mij niet alles als één blessure beschouwen. Het is een opeenvolging van blessures en daardoor duurt het bij mij misschien een beetje langer om terug te keren dan bij andere spelers. Maar je mag niet vergeten dat ik geen zes weken voorbereiding had zoals elke andere voetballer (Kompany was ook toen aan het revalideren van een blessure, nvdr.). Dit is nog maar de eerste keer dat ik negentig minuten volmaak (Kompa speelde in september wel al eens 89 minuten tegen Swansea in de League Cup maar moest dan naar de kant, nvdr.). Daarom moet ik mijn trainingsniveau heel hoog krijgen vooraleer ik wedstrijden kan spelen. Maar ik heb ervaring genoeg en ik weet dat ik niet de tijd heb om tegen de maats te zeggen: ‘binnen een wedstrijd of drie zullen mijn prestaties beter zijn’. Neen, ik moet er meteen staan.”

In een zetel

Het is de druk die Kompany zichzelf steeds oplegt. Hij wil altijd zo snel mogelijk weer fit zijn. Dokters en kinesisten moeten hem soms afremmen. “Niet soms. Ze moeten mij altijd afremmen. Dat is ook de reden waarom ik vaak geblesseerd geraak. Ik heb 1.001 littekens en die kwamen er meestal door mijn eigen schuld. Ik ben zo. Ik wil ook niet veranderen. Maar met de ervaring die ik nu heb, is het echt niet moeilijk om een prestatie neer te zetten zonder al te veel matchritme. Er zijn maar weinig situaties in een wedstrijd die ik nog niet heb meegemaakt. De enige vereiste is dat mijn lichaam doet wat ik wil. En dat is nu geen probleem. Dat wist ik van op training. Als je in een ploeg als Manchester City een training kan volmaken, dan ben je in orde voor het gros van de wedstrijden.”

Dat bleek zaterdag. Kompany kwam amper in de problemen. Speelde in een zetel, zoals ze dat zeggen. Is dat dankzij die ervaring? “Om het zo te laten lijken, wel. Maar het is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Ik denk gewoon heel veel na over het spel. Als ik in de tribune zit, kijk ik altijd naar de wedstrijden en schets ik mezelf in die situatie. Dus ook zonder te spelen probeer ik beter te worden. En als dan het moment daar is om mijn voetbalschoenen weer aan te trekken, krijg ik een kans om dat op het veld te brengen.”

Het toeval wil dat Kompany net op Selhurst Park zijn comeback maakte. Daar waar hij op 19 november na 37 minuten uitviel. “Voor mij was het belangrijk om hier opnieuw te spelen. Want als iets me ongeluk brengt, wil ik dat opnieuw opzoeken om te zien of het opnieuw ongeluk brengt. Zo ben ik.”

Vechten

Hadden we al gezegd dat Kompany alle twijfels bant? Wanneer een Engelse journalist hem vraagt of het niet moeilijk is om altijd te moeten terugkeren uit blessure, is het antwoord ook duidelijk. “Deze jongens (wijst naar ons, nvdr.) kennen me al langer van in België en zullen het beamen. Al sinds mijn veertiende vecht ik elke dag voor deze carrière. Ik zal niet stoppen, ik blijf zelfs vechten voor één enkele match. Want op het veld staan, dat is het mooiste. Als ik dat gevoel op een dag kwijt ben, zet ik nooit nog een voet op een voetbalveld. Maar dat is niet het geval. Als ik op training het gevoel had dat het wat te veel voor me was, zou ik dat wel gezegd hebben. Maar op dit moment ben ik bij de beste spelers op training, dus er is geen enkele reden om te stoppen.” Heeft iedereen het nu begrepen?