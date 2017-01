Tom Waes op bezoek bij de president van Sierra Leone, maar die vergist zich

Na al heel wat buitenlandse avonturen op de teller, trok Tom Waes voor een derde seizoen Reizen Waes nog eens de wijde wereld in. Zijn eerste halte was Sierra Leona, het land dat nog z'n wonde likt na de ebolacrisis van anderhalf jaar geleden. Tom was hiermee een van de eerste bezoekers in het land in twee jaar tijd. En dat is zo'n uitzondering dat de Vlaamse televisiemaker zelfs werd uitgenodigd bij de president van Sierra Leone.

Al was een eerste poging om de president te ontmoeten er niet een met veel succes. Tom stond om 7 uur 's ochtends klaar voor een partijtje squash met de president, maar die had zich blijkbaar vergist.

Tom bezocht in het land ook een ziekenhuis waar ebolapatiënten verzorgd werden:

En ook een bijzondere wijk maakte indruk op Tom. De wijk heeft namelijk de naam "Belgium":

Sierra Leone wordt het land met de mooiste stranden van Afrika genoemd. Tom bezocht ook een wit zandstrand aan de kust van Freetown: