Anderlecht weigert (voorlopig) miljoenenbod uit Engeland voor Kara (die weigert terug te keren)

Vrijdag leek de transferactiviteit bij Anderlecht voorbij, maar dat was buiten Engels kampioen Leicester gerekend. Zij boden opeens 10,5 miljoen voor Kara, maar RSCA wil 15 miljoen en weigert voorlopig het bod. Een boze Kara wil daarom niet terugkeren uit Afrika.

Kara Mbodj werd met Senegal uitgeschakeld in de kwartfinales van de Afrika Cup, maar was daar – net als bij Anderlecht – één van de sterkhouders. Ook de Engelse scouts raakten opnieuw gecharmeerd door zijn krachtige speelstijl.

Vorige week mocht Kara nog onder geen beding weg bij Anderlecht, maar dit weekend klopten zowel Crystal Palace, Leicester en in mindere mate Southampton aan. Vooral voor de Engelse kampioen bleek het menens. Omdat Leicester pas 15de staat, wil trainer Claudio Ranieri meer concurrentie voor zijn defensieve duo Morgan-Huth. Leicester legde eerst 8,8 miljoen op tafel, maar dat werd geweigerd door RSCA. Daarna verhoogden The Foxes hun aanbod tot 10,5 miljoen.

Dat stootte opnieuw op een (voorlopige) njet, want trainer René Weiler wil Kara echt niet kwijt. De bonk is de patron in zijn defensie en daarom repliceerden de Brusselaars dat ze pas onderhandelen voor zo’n 15 miljoen euro.

Weiler ziet dat niet gebeuren. “Ik ga ervan uit dat Kara blijft tot eind dit seizoen. We hebben onze objectieven en Kara is daar een belangrijke pion in.”

Die houding wordt maar matig geapprecieerd door Kara zelf die voorlopig in Afrika blijft. Daarom valt niets uit te sluiten voor het dichtgaan van de transfermarkt. Ergens beseft Anderlecht natuurlijk ook dat ze een gouden zaak kunnen doen met deze verdediger die al 27 jaar is en ook al wisselvallige momenten kende in zijn carrière. Twee seizoenen geleden namen ze Kara nog voor 4,5 miljoen over van Genk.

Rekik als vervanger?

Als het toch zover komt zal Weiler nog een vervanger willen. Lombaerts, die nog altijd vastzit in Zenit, zou geen optie zijn. Christian Kabasele speelt opeens bij Watford. In Frankrijk werd Anderlecht wel aan de Nederlander Karim Rekik (22) van Marseille gelinkt. Die trok ooit op zijn zestiende naar Man City, maar werd daar telkens weer uitgeleend. Als huurspeler kende Rekik wel twee succesvolle jaren bij PSV, waarna Marseille hem voor 5 miljoen vastlegde.

In Zuid-Frankrijk kwam de éénmalige Nederlandse international echter maar tien keer in actie. Hij werd uit de ploeg gehouden door Rolando (ex-RSCA) en nu arriveerde ook Evra. Het is een voetballende verdediger, maar zijn salaris is wel hoog en PSV zou hem ook terugwillen.