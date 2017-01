Genk stunt met Ryan

Wat waren de fans van Club Brugge blij dat hun voormalige chouchou Mat Ryan niet in Anderlecht opdook. Maar nu belandt de 24-jarige Australische doelman alsnog in België, op huurbasis bij Racing Genk. Een stunt van formaat.

Goed anderhalve week geleden raakte bekend dat Anderlecht aan Mat ­Ryan dacht. Meteen begonnen de fans van Club Brugge, die zich in hun koffie hadden verslikt, zich te roeren. Via sociale media richtten ze zich tot de Australische doelman en smeekten ze haast dat hij niet bij paars-wit zou tekenen. Groot was de opluchting toen Herman Van Holsbeeck niet met ­Ryan maar met de onbekende Spanjaard Rubén afkwam. “Ik belde twee keer met Ryans makelaar, maar we drukten nooit voor hem door”, zo zei de Anderlecht-manager. Oef! Het was wat geweest, als de voormalige publiekslieveling – die tussen 2013 en 2015 in totaal 102 duels speelde bij Club, de beker won én tot Doelman van het Jaar werd verkozen – plots bij de aartsvijand was opgedoken.

Zouden de fans van blauw-zwart het oké vinden dat hij nu toch in België belandt, maar dan bij Racing Genk? Gisteren werd Ryan (24) alvast in de Luminus Arena gespot en legde hij naar verluidt al zijn medische tests af. De Limburgers moesten op zoek naar een eerste doelman na het uitvallen van Marco Bizot en kwamen bij Valencia uit, dat Ryan in de zomer van 2015 voor zeven miljoen euro overnam. De Spaanse topclub staat open voor een uitleenbeurt, want Ryan kon zich er nooit doorzetten. Hij begon vorig seizoen als titularis, maar door blessureleed kwam hij op de bank terecht. Dit seizoen dateert zijn laatste match al van eind augustus.

De transfer is een stunt van formaat. Alleen ligt de termijn nog niet vast. Genk, dat overtuigd is van de kwaliteiten van Jackers (19) en Coucke (18), hoopt op een huurperiode van anderhalf jaar, waarin de youngsters verder kunnen worden klaargestoomd. Maar Valencia wou Ryan, die als invaller te fel weegt op de loonlast, in eerste instantie slechts voor zes maanden uitlenen.

Ook offensieve versterking

Dat Genk ook nog naar offensieve versterking speurt, is geen geheim. Een van de pistes is ­Jérémy Perbet (32), die weg mag bij AA Gent. Maar er zijn veel meer kapers op de kust. Zo mag Perbet bijvoorbeeld hopen op een lucratieve transfer naar Dubai en ook Standard informeerde al naar de Franse goaltjesdief. Genk heeft zelf ook meerdere ijzers in het vuur.

De naam van de nieuwe centrale middenvelder staat wel vast. De komst van de Ivoriaan Pierre-Désiré Zebli (19) van Perugia wordt vandaag afgerond. Zebli legde vrijdag al medische tests af en hij was zaterdag ook aandachtig toeschouwer tijdens de wedstrijd op KV Mechelen.