Beruchtste gevangene van ons land is terminaal ziek

Farid Bamouhammad (49), alias Farid le Fou, is zwaar ziek. Dat bevestigt zijn advocaat. Hij is er zo erg aan toe dat hij van de ziekenboeg van de gevangenis van Sint-Gillis naar een burgerziekenhuis is overgebracht, opdat zijn familie nog afscheid van hem kan nemen, zeggen sommige bronnen. Dat is door een actie van de cipiers tot deze ochtend niet mogelijk in Sint-Gillis.

“Hij takelt zienderogen af”, zegt zijn advocaat. “Elk nieuw bulletin over zijn gezondheid klinkt minder hoopgevend dan het vorige. De vooruitzichten zijn echt niet goed.”

De ziekte van Farid ­Bamouhammad zou niets te maken hebben met de ‘gevangenisstress’ die bij hem is vastgesteld, noch met de hongerstakingen waarmee ’s lands meest onhandelbare gedetineerde geregeld protesteerde tegen zijn talrijke overplaatsingen. Bij Bamouhammad zou nog maar kort geleden een agressieve vorm van kanker zijn vastgesteld en de behandeling die hem daarvoor werd voorgeschreven, krijgt maar geen vat op de ziekte.

In eerste instantie werd de man van de gevangenis van Leuze naar de ziekenboeg van Sint-Gillis over­gebracht. Vandaar ging het naar een ­gewoon ziekenhuis, weliswaar met bewaking voor zijn deur.

Bamouhammad kreeg in totaal meer dan 30 jaar celstraf voor moord, diefstal met geweld en gijzelnemingen. Hij moet in theorie nog tot 2027 achter de tralies blijven. Door zijn onhandelbare gedrag in de cel kwam hij vaak in het nieuws. Het bezorgde hem de bijnaam “le Fou”. Bamouhammad kon aantonen dat die onhandelbaarheid te wijten was aan acute gevangenisstress. Om die reden werd hij in april 2015 een laatste keer vrijgelaten. Maar in september 2016 kreeg hij ruzie met zijn vriendin en werd hij opnieuw ­opgesloten.