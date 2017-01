Dak vernieuwen? Dan moet u wachten tot volgend jaar

Wie zijn dak wil isoleren of herstellen zal geduld moeten hebben. De wachtlijsten lopen op tot 2018. “Onze stielmannen zijn overgevraagd”, zegt Anja Larik, economisch adviseur van de Bouwunie. Dat komt omdat de Vlaamse regering een overgangsmaatregel heeft ingevoerd voor het fiscale voordeel van dakisolatie. “Wie zijn voorschot eind vorig jaar nog stortte, en het volledige bedrag voor 31 december 2017 betaalt, zal nog van de belastingvermindering voor het plaatsen van dakisolatie kunnen genieten.” Veel mensen maken daar in extremis ­gebruik van.

Komt daar nog bij dat wie dit jaar de renovatie grondig aanpakt, kan rekenen op een combipremie. Zeven soorten investeringen komen in aanmerking: dak- of zolder­isolatie, nieuwe beglazing, zonneboiler, muurisolatie, ventilatiesysteem, warmtepomp en vloer­isolatie. Wie drie van de zeven ingrepen doet in vijf jaar tijd, ontvangt een bonus van 1.250 euro. De bonus loopt op tot 4.750 euro bij zeven ingrepen. “Het is logischer dat je alles in één keer aanpakt”, aldus Larik. “Toch is dat nog niet doorgedrongen bij de mensen. Voorlopig is er een grote vraag naar dakisolatie.”