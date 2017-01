Callboys winnen internationale award

Na het succes in Vlaanderen oogst Callboys nu ook in het buitenland lof. Hoofdrol­spelers Matteo Simoni, Stef Aerts, Rik Verheye en Bart Hollanders deelden afgelopen weekend de prijs voor beste acteur op het Festival International de Programmes Audiovisuels, kortweg het FIPA, in de Franse stad Biarritz. Het FIPA is een van de meest prestigieuze festivals voor tv-programma’s ter wereld. Het is zeer uitzonderlijk dat de jury één award aan vier acteurs geeft. Ook regisseur Jan Eelen maakte kans op een prijs, maar greep ernaast.

Callboys was voorts genomineerd in de categorieën beste serie, beste scenario en beste soundtrack. Twee van de ­zeven afleveringen van Callboys werden vertoond op het festival. De komische reeks was bij ons in het najaar van 2016 te zien op Vier.