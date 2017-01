Hoe een aantal foute beslissingen en één ‘juiste’ tot de grootste scheepsramp in de geschiedenis hebben geleid

80 jaar geleden werd de Wilhelm Gustloff voor het eerst te water gelaten. Maar een paar jaar later, vandaag exact 72 jaar geleden, zonk dat schip al naar de bodem van de zee, samen met duizenden mensen die nog aan boord waren. De ondergang van de Wilhelm Gustloff werd daarmee de grootste scheepsramp uit de geschiedenis.

Als het gaat over scheepsrampen, wordt meestal meteen verwezen naar de Titanic. Dat ‘onzinkbare’ schip zonk op 15 april 1912 naar de bodem van de zee na een botsing met een gigantische ijsblok. 1.517 mensen lieten het leven. Toch is dat lang niet de grootste scheepsramp uit de geschiedenis. Zo’n 30 jaar na de Titanic kwam een veelvoud om het leven toen het Duitse schip Gustloff in de diepte van de Oostzee gesleurd werd.

Schip genoemd naar vermoorde nazi-leider

Wilhelm Gustloff was de leider van de Zwitserse nazipartij en grote aanhanger van Hitler. Zijn taak was om in Zwitserland de nazileer te verspreiden. Dat deed hij ook met verve. Tot de jonge Joegoeslavische jood David Frankfurter op 4 februari 1936 Gustloff vermoordde. Als eerbetoon aan zijn trouwe volgeling, werd een nieuw passagiers- en luxecruiseschip door Hitler naar Gustloff genoemd.

Adolf Hitler Foto: AP

Op 5 mei 1937 werd de Wilhelm Gustloff, een schip van 208 meter lang en 24 meter breed, gedoopt en te water gelaten, in het bijzin van de weduwe van de nazileider en Hitler zelf. Het was de bedoeling om het schip in te zetten als vrijetijdsschip: nazisoldaten en -arbeiders konden ermee op vakantie naar onder andere de Noorse fjorden. De nazipartij wilde Duitse arbeiders en soldaten low-budget cruises aanbieden. Maar in 1940, toen de oorlog uitbrak, werd de Gustloff omgebouwd tot hospitaalschip, al werd het uiteindelijk nooit gebruikt in die functie. De Wilhelm Gustloff lag sinds dan vier jaar lang aan de kade van Gotenhafen (het huidige Gdynia), een havenstad in het noorden van Polen die in handen was van de nazi’s. Het schip werd het drijvende hoofdkwartier voor de Duitse onderzeeërsvloot. Nieuwe bemanningsleden die een opleiding kregen, hadden een tijdelijk verblijf op de Gustloff.

Vluchtelingenboot

Toen het Russische leger in 1945 steeds verder oprukte richting Nazi-Duitsland, moesten de Gustloff en de U-bootmannen daar weg. Het schip werd daarop ingezet als ‘vluchtelingenboot’. Samen met tientallen andere schepen werd de Gustloff uitgestuurd om meer dan 2.000.000 soldaten, vluchtelingen, burgers en gewonden uit de regio te evacueren richting het Westen en hen uit handen van het Rode Leger te houden. De operatie van de massale evacuatie kreeg codenaam ‘Hannibal’ mee.

Dat gebeurde ook op 30 januari 1945. Zo’n duizend militairen scheepten in op de Gustloff. Ook ongeveer 9.000 vluchtelingen (waaronder vooral vrouwen en kinderen) en gewonde militairen werden het schip opgestuurd. De eindbestemming van de boot: Flensburg, met eerst een tussenstop in Kiel. Maar dat zou uiteindelijk voor duizenden van hen de dood betekenen.

Het vertrek van de Gustloff uit de Poolse haven Foto: Archives Gustloff

Op de middag vertrok het schip uit de haven. Op dat moment zaten er, inclusief bemanning, 10.522 mensen op het schip. Als passagiersschip was de maximale capaciteit nochtans maar 1.865. De opvarenden zaten dicht op elkaar gepakt. Velen van hen werden zeeziek. Er was nauwelijks ruimte om te bewegen.

Niet zonder risico

De route van het schip leidde langs de Stolpe-bank. Dat werd beschouwd als een relatief veilige route. Het schip kreeg dan ook maar één onderzeeër mee als begeleidingsboot. Twee andere begeleidingsschepen die hadden moeten meevaren, waren in Gdynia gebleven wegens machineproblemen. Toch was dit niet zonder risico: hoewel er duizenden vluchtelingen vervoerd werden, was de Gustloff wel degelijk een militair schip, en was het geen schip op humanitaire missie. Met een militair schip in oorlogstijd wateren bevaren waar de vijand zich ook bevond, was een gevaarlijke onderneming. Maar daar leek niemand zich toen druk in te maken. Bovendien werd geopteerd voor een kortere route richting Kiel en Flensburg, in plaats van een iets langere, maar wel meer veilige route. De redenering? De Russische onderzeeboten in de Oostzee waren niet zo actief, én zo zouden ze sneller arriveren in Kiel om de militairen die aan boord waren daar weer te kunnen inzetten. Het bleken achteraf allemaal foute beslissingen te zijn.

Op het moment dat de Gustloff in de Oostzee koers zette richting Duitsland, lag er namelijk diep op de bodem van de zee een onderzeeër van de Russen verscholen: de S-13 die onder het commando stond van Alexander Marinesko.

Marinesko had een duidelijke opdracht gekregen: verschuil de S-13 diep in de zee, kijk uit naar militaire schepen en breng die tot zinken. Marinesko aarzelde dan ook geen seconde toen zijn onderzeeboot het Duitse schip in de gaten kreeg. De S-13 kon ongemerkt de Gustloff naderen, omdat de radartoestellen van de begeleidende onderzeeboot van het Duitse schip door vorst buiten dienst waren. De S-13 vuurde een eerste torpedo af die de Gustloff raakte ter hoogte van de verblijven van de bemanningsleden. Daarna volgenden nog twee torpedo’s. Het schip kwam meteen scheef in het water terecht en begon over te hellen.

In ijskoude zee

Omdat de Gustloff was volgestouwd en er dus veel meer opvarenden op het schip zaten dan dat er plaatsen in de reddingsboten waren, kwamen duizenden mannen, vrouwen, kinderen en soldaten in het ijskoude water van de Oostzee terecht. Bovendien konden veel reddingsboten gewoon niet neergelaten worden omdat het mechanisme om dat in gang te zetten bevroren was. Honderden anderen gingen mee met het schip ten onder, naar de bodem van de zee. Slechts 1.250 opvarenden konden gered worden.

Baby gered

Duizenden slachtoffers hadden een reddingsvest aan, maar het water was te koud om er lang in te kunnen overleven, de luchttemperatuur hing tussen 10 en 18 graden onder nul. Op hulp was het een hele tijd wachten: het uitgezonden SOS-signaal bleek op een verkeerde frequentie verstuurd te zijn, waardoor reddingsvloten niet meteen op de hoogte werden gebracht. Voor duizenden drenkelingen kwam alle hulp te laat. 7 uur nadat het schip zonk werd de laatste overlevende gevonden: een baby, gewikkeld in een wollen dekentje, die op miraculeuze wijze overleefde tussen al de bevroren lichamen.

Hitler wilde bij de bouw van de Gustloff van het gigantische schip een memorabel symbool maken van het Derde Rijk. Het kwam uiteindelijk niet om die reden in de geschiedenisboeken, wel omdat het de grootste scheepsramp ooit werd. Het was niet het enige verlies van Hitler. Drie maanden later verloor hij de Tweede Wereldoorlog en maakte hij een einde aan zijn eigen leven.