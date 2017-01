“Gekleurde klassen schrikken veel leerkrachten van buiten Antwerpen af”

Antwerpen - Er is een nijpend tekort aan leerkrachten in het basis- en kleuteronderwijs in groot-Antwerpen en dat tekort zal de komende jaren alleen maar groter worden. “We zitten helemaal door onze reserve heen”, zegt Ingrid Dessoy, die zicht heeft op 23 scholen. “En dat komt echt niet enkel door de griepepidemie. Het is moeilijk om leerkrachten van buiten Antwerpen aan te trekken. Ze zijn vaak onterecht bang voor het multiculturele karakter van de scholen in Antwerpen-stad.”

Iedere winter weer moeten scholen door de grieppiek op zoek naar tijdelijke werkkrachten maar in Antwerpen-stad is het echt alle hens aan dek.

“Veel scholen bellen ons zelfs niet meer als het om korte afwezigheden gaat”, zegt Ingrid Dessoy, die instaat voor het personeelsbeleid van 23 scholen. “Omdat ze weten dat het zo goed als onmogelijk is geworden om op korte termijn een vervanger te vinden. Voor het lager onderwijs zitten we al sinds oktober helemaal door onze reserve heen.”

Met alle gevolgen van dien. In januari kwamen er in de regio Antwerpen 45 nieuwe vacatures voor het lager en kleuteronderwijs. “Wel, daar zijn er tot op heden 27 nog niet van ingevuld”, weet Rozalie Lommez, die voor de VDAB het lerarentekort in het Antwerpse coördineert.

Dat zorgt voor noodtoestanden. “Vorige week waren er in een klein schooltje in Antwerpen van de zes leerkrachten vier afwezig”, aldus Ingrid Dessoy. “Dan moet je als school echt improviseren .”

Wie wil nog leraar worden?

“En het tekort zal de komende jaren alleen maar erger worden”, zegt Joost Germis, kabinetschef van de Antwerpse schepen van Onderwijs Claude Marinower.

“Het is echt twee voor twaalf voor de overheid om maatregelen te nemen. Want de geboorteboom van enkele jaren geleden rolt momenteel door het lager onderwijs en bereikt binnenkort ook het secundair onderwijs.”

Die aanrollende golf leerlingen moet worden opgevangen door een steeds kleinere groep afgestudeerde leerkrachten lager en kleuter. “De cijfers van het aantal inschrijvingen in de lerarenopleiding gaan al vijf jaar achteruit”, zegt Rozalie Lommez. “Tussen 2010 en 2015 zijn die in heel Vlaanderen voor het kleuteronderwijs gedaald met 19 procent en voor de opleiding lagere school met 14 procent. Bovendien merken we dat van alle beginnende leerkrachten 20 procent binnen de eerste vijf jaar uit het onderwijs vertrekt.”

Onbekend vaak onbemind

In Antwerpen is de situatie nog schrijnender. Van de leerkrachten die in 2009-2010 afstudeerden gaven 44% in 2014-2015 geen les meer in Antwerpen, berekende het stadsbestuur. “Ofwel zijn ze gestopt met het lerarenberoep ofwel hebben ze er voor gekozen om buiten de stad les te geven.”

Het kabinet van de schepen van Onderwijs voorspelt tegen 2020 een tekort van 1620 leerkrachten in het Antwerpse basisonderwijs en 2.695 in het secundair onderwijs.

“Wij zouden natuurlijk graag hebben dat mensen die in onze stad komen lesgeven daarvoor beloond worden”, zegt Germis “maar daar kunnen wij niet over beslissen.”

“Lesgeven in een grootstad als Antwerpen is een uitdaging”, geeft hij toe. “Het multiculturele karakter van de klassen en het feit dat die allemaal vol zitten, schrikt veel leerkrachten af uit andere regio’s zoals de Kempen, het Waasland of het Mechelse. Er is zeker nood aan meer aandacht in de opleiding voor diversiteit in de klas.”

Maar VDAB en de Antwerpse scholengroepen zijn nu al begonnen met het aantrekkelijker maken van de job van leerkracht in Antwerpen. “We schenken heel veel aandacht aan de begeleiding van beginnende leerkrachten”, zegt Ingrid Dessoy. “Zo zijn er veel klassen waar we met co-teachers werken die elkaar aanvullen en steunen.”

“Leerkrachten uit de Kempen zijn vaak bezorgd dat ze niet zullen communiceren met al die kinderen van verschillende origines”, zegt Rozalie Lommez “of ze vrezen zelfs dat het niet veilig is om aan zo’n groep les te geven maar dat negatieve imago is onterecht. Meer nog, als we hen uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen of het eens te proberen, zijn ze vaak enthousiast en kiezen bewust voor een bontgekleurde school. Ook in het onderwijs maakt onbekend vaak onbemind.”