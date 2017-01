Van "Wij zien dat hier volledig zitten" tot "Het is allemaal naar de kl*ten"

Club Brugge verloor zondagmiddag op het veld van AA Gent met 2-0. Play Sports stuurde met Dominique Persoone en Rik Verheye twee verstokte Clubfans naar de Ghelamco Arena om de wedstrijd van niet geheel objectief commentaar te voorzien. Van het grote vertrouwen: "Wij zien dat hier volledig zitten: voor ons is 't een oefenmatch, voor Gent is dat een match op het scherpst van de snee", "800 euro voor Heintje, wie biedt er meer?" en "Onze buurmannen zitten hier met hun bek open,er komt niet veel meer uit van die Gentse commentaar" naar de complete ontsteltenis: "Met moeite geland in België, en hij trapt die bal er al in" en "Coulibaly... 't Is allemaal naar de kl*ten, 't is allemaal naar de kl*ten, hoe is dat mogeijk, zeg!"

Op PlaySports kon u de wedstrijd tussen AA Gent en Club Brugge beleven vanuit drie verschillende standpunten. Voor die gelegenheid kreeg u ook op Sportwereld.be drie aparte verslagen: ééntje vanuit het standpunt van de thuissupporter, eentje vanuit het standpunt van de fans van Blauw-Zwart en een ‘gewoon’ verslag.