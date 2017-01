Ex-dopingcontroleur: “Twaalf renners gebruikten een motortje in Tour de France 2015”

Jean-Pierre Verdy, de voormalig directeur van het Franse antidopingagentschap, stelt dat er in de Tour de France 2015 maar liefst twaalf renners met een motortje rondreden. Dat verklaarde hij zondag in het programma "60 minutes” op de Amerikaanse televisiezender CBS.

Jean-Pierre Vardy was voor meer dan 20 jaar dopingcontroleur bij de Tour de France. Hij vertrouwde op informanten bij te teammanagers en renners. Die informanten vertelden hem ook over de mechanische doping in de Tour de France 2015. “De laatste drie of vier jaar hoor ik al dat motortjes gebruikt worden in de Tour de France. In 2015 was iedereen aan het klagen over mechanische doping, er moet iets aan gedaan worden.”

Ook Stefano Varjas, de Hongaarse ingenieur die een motortje heeft uitgevonden voor fietsen, klapt uit de biecht. “In 1998 kreeg ik een aanbod van 2 miljoen dollar (1,87 miljoen euro, red.) voor mijn motortje. Het was een exclusieve deal, voor tien jaar mocht ik niet meer met de motor werken, de motor verkopen of erover praten.”