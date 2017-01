West-Vlaamse transportbedrijven slaan alarm: groot tekort aan logistieke profielen

West-Vlaamse transport- en logistieke bedrijven trekken aan de alarmbel: momenteel meldt de VDAB in de provincie circa 4.000 vacatures voor de sector. Onder meer door het aantrekken van de economische groei is de vraag naar chauffeurs nagenoeg verdubbeld. Ook dispatchers, expeditiebedienden, logistiek verantwoordelijken en commercieel medewerkers behoren tot de knelpuntberoepen.

“De actuele nood aan kandidaten is zeker groter dan de cijfers waarover wij beschikken, onder meer door niet gepubliceerde functies of vacatures doorgegeven aan andere partners”, opent Kim Verrept, Provinciaal accountmanager havens, transport en logistieke sector bij VDAB West-Vlaanderen.

“We merken dat bedrijven het moeilijk hebben om hun hogere profielen in te vullen, maar ook de zoektocht naar chauffeurs neemt dagelijks toe”, stelt Verrept. “We kunnen stellen dat de meeste functies in de transportketen knelpuntvacatures zijn, dus kiezen voor een job in deze sector is kiezen voor een job met toekomst.”

Weggeplukt

De redenen voor het tekort liggen voor de hand. “We zitten in een periode van enorme vergrijzing, en die neemt vermoedelijk nog grotere proporties aan waardoor de vacatures in de logistieke sector de komende jaren zullen blijven toenemen”, verklaart Kim Verrept. “De meeste bedrijven zijn er zich van bewust dat investeren in personeel essentieel is. Werkgevers maken zeker tijd vrij voor kandidaten die willen en kunnen bijleren. Kant-en-klare sollicitanten zijn immers moeilijk te vinden, daar is iedereen het wel over eens.”

Ondertussen is er een groot aanbod aan opleidingstrajecten, zowel vanuit de VDAB als bij bedrijven en scholen. “Op middelbare scholen zijn er opleidingen transport en logistiek management, en er is ook een bacheloropleiding transportmanagement bij de hogescholen in Brugge en Kortrijk. We zien een inhaalbeweging in de logistieke sector, maar tot op heden krijgen we daar de huidige vacatures niet mee ingevuld”, stelt Kim Verrept vast. “Cursisten uit de VDAB-opleidingscentra in Oostende en LAR Rekkem die kiezen voor een opleiding zwaar vervoer worden al voor het beëindigen van hun opleiding weggeplukt.”

Gezocht: gespecialiseerde profielen

Individuele bedrijven uit de sector bevestigen het tekort. “Momenteel zoeken we 10 chauffeurs, een mecanicien en een garageverantwoordelijke. We tellen 130 medewerkers, waaronder een 100-tal chauffeurs”, vertelt Delphine Van de Steene, personeelsverantwoordelijke bij Transport Gheeraert uit Loppem.

Haar bedrijf richt zich naar eigen zeggen op een specifieke tak. “Wij focussen op speciale transporten waarbij de chauffeur een toegevoegde waarde levert, voornamelijk voor binnenlandse maar ook buitenlandse klanten. Het betreft onder meer ADR-vervoer, transport met meeneemheftrucks voor levering op bouwwerven, chassis met mobiele kraan, uitzonderlijk vervoer en distributiewagens voor een 24/24 bezorging”, vertelt de personeelsverantwoordelijke. “Deze transporten vragen om competenties op het vlak van flexibiliteit, nauwkeurigheid, oplossingsgerichtheid enzovoort. Onze chauffeurs houden van hun job en dat willen wij ook zo houden bij nieuwe medewerkers.”

Lat niet lager leggen

Ook bij Transport Gheeraert kunnen ze niet om het demografisch probleem heen: de transportsector telt in verhouding veel ‘oudere’ werknemers. “We hebben het momenteel moeilijk om back-up te vinden voor werknemers die op pensioen gaan of voor afwezige medewerkers”, erkent Delphine Van de Steene.

“We zitten ondertussen evenwel niet stil en ondernemen heel wat acties. Naast de samenwerking met VDAB organiseren we ‘open stages’, zowel voor afgestudeerde A2-jongeren als werkzoekenden. Klikt het, dan zijn er zeker mogelijkheden om bij ons te starten. Ook intern voorzien we redelijk wat opleidingen voor het rijden met zogenaamde kooiaapen (meeneemheftrucks) en ADR-tankcontainers. Daarnaast nemen we deel aan het Sociaal Fonds project, waarbij min 26-jarigen via een IBO-traject (Individuele beroepsopleiding) kunnen kennismaken met de sector.”

Delphine Van de Steene waarschuwt wel voor een valkuil bij deze situatie. “Een grondige screening blijft noodzakelijk. Want in een periode van schaarste aan geschikte medewerkers willen we de lat zeker niet lager leggen.”

