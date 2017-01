Officieel: Genk haalt Ryan terug naar België

RC Genk heeft een akkoord bereikt met Valencia over de transfer van Mathew Ryan. De Limburgers huren de voormalige doelman van Club Brugge tot het einde van het seizoen.

Geruchten over de terugkeer van Ryan naar België circuleren al sinds gisteren. Nu bevestigd de club ook officieel de overgang: "Met Ryan voegt de club een doelman met ervaring op topniveau toe aan haar kern, naast de twee jonge talenten Nordin Jackers en Gaëtan Coucke", klinkt het maandag bij de Limburgers. "Ryan legde gisteren zijn medische tests af in Genk en sluit vandaag aan bij de spelersgroep. Hij zal spelen met het nummer 26. De officiële voorstelling van Mathew wordt op een later moment georganiseerd."

Genk moest op zoek naar een eerste doelman na het uitvallen van Marco Bizot, de Nederlandse doelman is zes weken out na een enkelblessure opgelopen in de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Het kwam bij Valencia uit, dat Ryan in de zomer van 2015 voor zeven miljoen euro overnam van Club Brugge. Bij de Spaanse topclub kon de 24-jarige Australiër zich nooit doorzetten: hij begon vorig seizoen als titularis, maar door blessureleed kwam hij op de bank terecht. Dit seizoen dateert zijn laatste match al van eind augustus.

Genk wilde de doelman in eerste instantie voor anderhalf jaar huren: omdat de club overtuigd is van de kwaliteiten van Jackers (19) en Coucke (18), wilde het de youngsters in die periode klaarstomen. Maar Valencia wou Ryan, die als invaller te fel weegt op de loonlast, slechts voor zes maanden uitlenen.

Niet naar Anderlecht

Vraag is hoe deze overgang valt bij de fans van Club Brugge: zij begonnen anderhalve week geleden een campagne via sociale media om hun ex-doelman te smeken niet bij paars-wit te tekenen. Groot was de opluchting toen Herman Van Holsbeeck niet met ­Ryan maar met de onbekende Spanjaard Rubén afkwam. “Ik belde twee keer met Ryans makelaar, maar we drukten nooit voor hem door”, zo zei de Anderlecht-manager.

Nu keert de voormalige publiekslieveling toch terug naar België, zij het niet naar de aartsrivaal. Ryan stond tussen de zomers van 2013 en 2015 102 matchen onder de lat voor Club Brugge, won in die periode de beker met blauw-zwart, en werd in 2014 én 2015 uitgeroepen tot Doelman van het jaar. Hij was ook actief met Australië op het WK 2014 in Brazilië.