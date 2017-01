'Meer vacatures, tekort aan talent en hogere salarissen ?voor specialisten'

Sterke economische groei en groeiend vertrouwen zorgden ervoor dat HR Managers te maken hadden met een tekort aan talent en een meer complexe rekruteringsmarkt in 2016. Dat signaleert rekruteringsspecialist Robert Walters in hun pas verschenen Salary Survey 2017. “Werkgevers moeten zorgen dat zij aantrekkelijk zijn voor kandidaten, want er zal gevochten worden om talent”, zegt Antoine Biot, Director België.

Het voorbije jaar is het aantal nieuwe vacatures fors toegenomen. De vraag naar finance professionals voor permanente functies bleek het hoogst bij multinationals en grote bedrijven in het Brusselse en KMO’s in Vlaanderen.

Antoine Biot: “Eén van de redenen voor de verschuiving van jobs naar Vlaanderen is ongetwijfeld de mobiliteitsknoop in en rond onze hoofdstad. Bedrijven zoeken daarom nieuwe manieren van werken voor hun medewerkers of decentraliseren waar mogelijk”.

Verdere digitalisatie leidt tot tekort aan talent

Ondanks herstructureringen een aangekondigde ontslagen binnen de banksector wordt toch ook een stijgend aantal vacatures binnen finance verwacht. Bedrijven betrekken hun financieel departement immers meer en meer bij hun strategische plannen waardoor professionals in audit, controlling, analyse, compliance en risk management sterk bevraagd zullen blijven. Interne processen worden herbekeken met het oog op operationele efficiëntie.

Antoine Biot: “De digitalisering zal de vraag naar IT security officers en digital managers verder doen toenemen waardoor er een tekort zal ontstaan aan specialisten in deze domeinen en de strijd om het beste talent zal intensifiëren”.

Salarissen zullen stijgen, maar niet voor iedereen

Salarissen binnen de banksector zullen relatief stabiel blijven. Gezien het tekort aan sterk gekwalificeerde kandidaten, zullen specialisten in risk management, compliance en digitalisatie wél hogere salarissen kunnen negotiëren in deze domeinen.

De jaarlijkse Robert Walters Salary Survey toont dat de salarisstijgingen die we in 2016 zagen voor permanente functies in audit, consolidatie, controlling en analyse verder zullen toenemen in 2017. 85 procent van de bevraagde werkgevers gaf aan dat ze flexibele werktijden aanbieden aan hun medewerkers of hen de mogelijkheid bieden om van thuis uit te werken.

Biot: “Voor 2017 verwachten we dat bedrijven verder zullen investeren in mogelijkheden om de ideale werk/privé balans van hun medewerkers te kunnen garanderen.”

Hoe moeten werkgevers omgaan met de veranderende arbeidsmarkt?

“De arbeidsmarkt wordt in steeds meer sectoren weer kandidaat-gedreven”, aldus Biot. “Werkgevers moeten daarop anticiperen met een snel, transparant en efficiënt rekruteringsproces. En uiteraard moeten zij zorgen dat ze aantrekkelijk zijn en het ook blijven. Uit een recente enquête bleek immers dat amper 56% van de Belgische werkgevers aan ‘employer branding’ doet. Daar komt gelukkig verandering in: 38% is van plan om het komende jaar meer te investeren in hun imago bij het aantrekken van potentiële medewerkers.”

