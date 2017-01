Antwerp houdt leiderspositie, OH Leuven kan ondanks sterke comeback niet winnen tegen Lierse

Elke maandag brengt Sportwereld.be u videosamenvattingen uit de Proximus League. bevestigde zijn leiderspositie tegen Tubeke. Lierse speelde een sterke eerste helft tegen OH Leuven en ging rusten met 3-0. In de tweede helft werd het gevaarlijk, OHL kwam nog terug tot 3-2. Bij Cercle Brugge scoorde debutant Mboyo.

Negen Tubekenaars delven het onderspit tegen Antwerp (video boven)

Antwerp is in Tubeke door het oog van de naald gekropen. De Great Old kwam tot drie keer op voorsprong, maar twee keer kwam een vechtend Tubeke terug. Een tweede rode kaart en een binnengewerkte strafschop van Dierckx gaven de genadeslag voor de Waals-Brabanders. Owusu scoorde nog de 2-4 in de blessuretijd. Antwerp klimt weer naar de leiding en heeft drie punten voor op Lierse en zes op Roeselare in de periodestand.

OH Leuven komt sterkt terug, maar moet zege aan Lierse laten

Video: Proximus

Lierse heeft vrijdagavond op het veld van OH Leuven met 2-3 gewonnen. In de eerste helft kwamen de efficiënte Pallieters op een 0-3 voorsprong na doelpunten van Buysens, De Belder en Masika. Na de rust milderden de Leuvenaars via goals van Loemba en Casagolda.

Mboyo scoort bij debuut voor zijn ‘droomclub’, Cercle pakt een punt

Video: Proximus

Ilombé Mboyo heeft zijn debuut niet gemist bij Cercle Brugge. De gecontesteerde spits viel aan de rust in en toonde een kwartier later meteen zijn waarde. Hij kopte de gelijkmaker tegen de touwen. Cercle leek door een doelpunt van Yagan op weg naar de winst, maar slikte in het slot nog de gelijkmaker. De wedstrijd eindigde op 2-2.

Lommel en Union spelen doelpuntenloos gelijk

Video: Proximus

Lommel en Union hebben 0-0 gelijkgespeeld. Bertjens trapte een bal in het doel, maar de lijnrechter vlagde af voor buitenspel. Een streep door de rekening bij Lommel.