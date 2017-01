CLUBNIEUWS. Edmilson beschuldigt scheids van partijdigheid, Genkse transferhonger nog niet gestild

De topper tussen Anderlecht en Standard werd zondagavond ontsierd door twee rode kaarten, de ene al discutabeler dan de andere. Dat zag ook Junior Edmilson, die ref Bart Vertenten op Twitter beschuldigde van partijdigheid. Intussen speuren de Rouches de transfermarkt nog steeds af op zoek naar versterking, hoopt KV Oostende nog een lucratieve zaak te doen en is de transferhonger van RC Genk ook na de komst van Mathew Ryan nog niet gestild.

Edmilson haalt uit: “Vertenten, een mauve?”

Standard-winger Ju­nior Edmilson (21) gaf verstek voor de topper door een dijblessure, maar zag vanuit zijn zetel hoe Mladenovic al vroeg rood kreeg. Net als zijn ploegmaats op de grasmat kon hij dat moeilijk verkroppen. Op Twitter uitte hij zijn ongenoegen. “Bart Vertenten, ben jij een mauve? Wat een klotebeslissing”, tweette Edmilson. Niet veel later verwijderde hij het bericht toch maar, en hield hij het op een braaf “Allez les Rouches! Tien krijgers!”

Allez les rouges ???????????? ?????? #10 guerriers — Edmilson Junior (@edmilson_ho) 29 januari 2017

De Rouches mikken op de transfermarkt intussen op Dieumerci Ndongala (25), die pas afgelopen zomer van Charleroi naar AA Gent trok maar zich daar niet helemaal kon doorzetten. De Congolees moet voor versterking op de flank zorgen, na het vertrek van Dompé (Eupen, huur), Badibanga (Roda, huur) en weldra Mbenza. Die laatste trekt allicht naar Montpellier. Standard ging akkoord met een bod van de Franse club. Vandaag wordt een doorbraak verwacht in dat dossier.

De Oekraïense rechterflankverdediger Valeri Luchkevych (21), die ook rechts op het middenveld kan spelen, komt over van Dnipro Dnipropetrovsk. De transfer wordt normaal gezien vandaag geofficialiseerd. Hij kost de Rouches zo’n 1 miljoen euro.

Dimata naar Wolfsburg of Engeland?

KV Oostende wil graag nog een lucratieve zaak doen. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat toptalent Landry Dimata (19) vandaag of morgen nog verkocht wordt aan een buitenlandse topclub. Zo zou het Duitse Wolfsburg zich opnieuw gemeld hebben, net als een Engelse ploeg, wellicht uit de Premier League. KVO wil de jonge spits met het veelgezochte profiel wel van de hand doen voor een mooie prijs, op voorwaarde dat zijn nieuwe eigenaar hem nog zes maanden uitleent aan Oostende. Wolfsburg was vorig seizoen al geïnteresseerd.

Ook middenvelder Siani geniet interesse. Hij plaatste zich met Kameroen voor de halve finales van de Afrika Cup en speelde daar al alles. Na het verlies tegen STVV tweette Marc Coucke nog: “Dan toch een KVO-speler om trots op te zijn.” KVO heeft afspraken met zijn aanvoerder, maar beseft ook dat hij net nu heel belangrijk is. Musona werd eindelijk terug verwacht na de Afrika Cup en is inzetbaar voor het bekerduel met Genk.

Transferhonger Genk nog niet gestild

Dat RC Genk na de komst van Mathew Ryan ook nog naar offensieve versterking speurt, is geen geheim. Een van de pistes is ­Jérémy Perbet (32), die weg mag bij AA Gent. Maar er zijn veel meer kapers op de kust. Zo mag Perbet bijvoorbeeld ook hopen op een lucratieve transfer naar Dubai en ook Standard informeerde al naar de Franse goaltjesdief. Genk heeft zelf ook meerdere ijzers in het vuur.

De naam van de nieuwe centrale middenvelder staat wel vast. De komst van de Ivoriaan Pierre-Désiré Zebli (19) van Perugia wordt vandaag afgerond. Zebli legde vrijdag al medische tests af en hij was zaterdag ook aandachtig toeschouwer tijdens de wedstrijd op KV Mechelen.

Oude bekende Essevee naar amateurs

Alessandro Cordaro, die einde contract was bij Zulte Waregem, verlengt met één jaar plus optie. Yarouba Cissako (ex-Essevee) tekende in de hoogste amateurklasse bij Sprimont, net als Eric Matoukou (ex-Genk) en Dorge Kouemaha (ex-Club).

Malinwa-speler naar CONCACAF-kampioenschap

Randall Leal (KV Mechelen) trekt vandaag naar Costa Rica voor het CONCACAF-kampioenschap (U20).