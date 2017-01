Dries Mertens scoort gelijkmaker bij Napoli, Real Madrid profiteert van puntenverlies Barcelona

Samen met Eleven Sports bieden we op Sportwereld.be vanaf nu elke maandag de mooiste beelden aan uit de Spaanse La Liga, de Italiaanse Serie A en de Franse Ligue 1. Zo hoeft u niets te missen van de beste acties uit het buitenland!

In Italië heeft Gonzalo Higuaín voor de vijftiende keer dit seizoen gescoord. Ook als aangever speelde Higuaín een perfecte rol: hij gaf de bal door aan Sami Khedira, die Juventus meteen op 0-2 voorprong trapte tegen Sassuolo. Inter heeft Champions League-ambities en mag daarom de voeling met de top drie niet verliezen. Het werkte de taak tegen hekkensluiter Pescara rustig af: 3-0. Dries Mertens scoorde voor Napoli de gelijkmaker tegen Palermo met een lucky goal: de bal botst op de keeper, maar rolt door zijn benen door in het doel.

Video: Eleven Sports

Een opvallende vaststelling in Frankrijk: Lyon heeft moeite met zaterdagmiddagmatchen om 17u. Op dat tijdstip verloor het 6 van de zeven wedstrijden, zo ook tegen middenmoter Lille: 1-2. Na bijna anderhalve maand pakt Nice nog eens punten. Het won met 3-1 tegen Guincamp. Olympique Marseille maakte een doelpuntenfeestje van de wedstrijd tegen Montpellier. Naast een hattrick van Bafetimbi Gomis pikten ook Rolando en Florian Thauvin hun goal mee.

Video: Eleven Sports

In Spanje speelde Barcelona 1-1 gelijk tegen Betis, nadat een geldig doelpunt werd afgekeurd. Real Madrid profiteerde optimaal van het puntenverlies van Barcelona: het komt vier punten voor de grootste rivaal in het klassement na een 3-0 zege tegen Real Sociedad. Mateo Kovacic opende de score, de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo deed er nog een doelpunt bij en Álvaro Morata klaarde de klus helemaal. Sevilla, dat op gelijke hoogte staat met Barcelona in het klassement, verloor met 3-1 tegen Espanyol.